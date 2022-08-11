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中美科技競爭擴大 芯片成了新戰場

中國新聞組／北京11日電

美國總統拜登總統8月9日簽署的「芯片(晶片)與科學法案」，解決芯片短缺以及在製造業上過分依賴像中國這樣國家的問題，而中國去年公布的新的五年計畫中繼續增大對半導體工業的投入，中美雙方的競爭，除了軍事外，芯片成了新戰場。

據美國之音報導，中國一直是科技產品的製造大國，包括蘋果、谷歌和微軟在內的美國公司長期都依賴中國生產各自的產品以及這些產品的零部件。據華盛頓智庫戰略暨國際研究中心發布的一份分析指出，中國在全球半導體市場上一直攻城略地，目前在封裝和測試領域已成為世界第一大國，在晶圓製造領域領先美國，在全球排名第四。

報導稱，華盛頓大西洋理事會數字鑑識實驗室中國問題研究員肯頓∙蒂博特（Kenton Thibaut）對CNN說，「全球都越來越意識到，這些才是決定誰才能在未來全球經濟中『獲勝』的關鍵技術。」

有專家認為，「芯片法案」簽署成法律之後，很多公司都會加大對半導體行業的投資力度。但是要在供應鏈上排除或取代中國並不容易。蒂博特指出，中國現在有一個優勢，它有一個統一的大戰略向有需要的相關國家提供技術和關鍵基礎設施，而美國和其他民主國家需要針對實際的需求積極提供真正的解決方案。

另據觀察者網報導，在美國政府層層阻撓下，村田、索尼、鎧俠等日本半導體供應商過去兩年已不能再與華為進行正常的商業往來，現在，上游的日本半導體設備企業也開始擔心類似的遭遇可能會出現自己身上。

世界第三大半導體設備供應商的東京電子（Tokyo Electron）高管在披露財報時坦言，非常擔心美國擴大對中國的高科技出口管制。

據報導，上個月，美國半導體設備巨頭泛林集團和科天在電話會議上透露，他們已經接到美國政府的通知，禁止未經許可向中國芯片製造商出售大多數可以製造14nm或更先進製程芯片的設備。

日本 拜登 投資

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