收入跌 阿迪達斯承認：犯了錯誤 不懂中國

阿迪達斯上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

德國運動品牌阿迪達斯（Adidas）首席執行官羅思德（Kasper Rorsted）9日表示，阿迪達斯第一季度大中華區收入大跌35%，主要受到了新冠疫情 的影響，而阿迪達斯自身也「犯了錯誤」。但他相信，中國市場會歸來，並且有很大增長空間。

環球網引述德國「商報」報導，羅思德承認，阿迪達斯在中國犯下了錯誤，「我們不夠了解消費者，所以我們為那些做得更好的中國競爭商家們留下了空間…如今的中國消費者，喜歡（產品）有一種『中國的感覺』。」

據報導，他認為，阿迪達斯在大中華區收入大跌的主要原因還是新冠疫情，以及民間的「抵制」，但他不認為中國會最終放棄西方品牌。「那麼所有的世界品牌都會遇到麻煩，我認為這是不現實的。中國市場會回來的，並且還有很大增長空間。」

但是，羅思德沒有否認另一種嚴峻的可能，若中國市場的反應不及預期，那麼可能破壞阿迪達斯到2025年的營收 目標。「如果最初的假設永久性改變，我們也將不得不調整我們的目標。」

報導指出，5月6日，阿迪達斯公布2022年第一季度業績。受供應鏈 限制與疫情相關封鎖措施影響，阿迪達斯今年第一季度的營收與經營利潤均下滑，同時下調了2022財年業績預期。

財報顯示，今年第一季度，阿迪達斯營收達53.02億歐元(約54.6億美元)，不考慮匯率因素，較上年同期下滑3%。由於供應鏈成本顯著增加，毛利率下降1.9個百分點至49.9%。

大中華區曾是阿迪達斯的創收「頂梁柱」。至2019財年結束時，阿迪達斯在大中華市場一度實現銷售額連續23個季度雙位數增長。但從2020財年因新疆棉事件和疫情影響，阿迪達斯在大中華區持續疲軟。

同月，阿迪達斯公布的2021全年財報顯示，全年營收達212.34億歐元，同比增長15%。中國市場全年營收46億歐元，同比僅增長3%，增速遠低於歐美市場的24%和北美市場的16.6%。截至2022年一季度，阿迪達斯在華銷售額已連續四個季度負增長。

受到中國、俄羅斯市場放緩，以及全球供應鍊等問題的影響，阿迪達斯已經下調了2022年的財務預期。