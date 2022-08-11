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中國大訂單加持 美媒：空客業績贏了波音

中國新聞組／北京11日電
空中巴士的官網日前報導獲得中國大訂單。（空巴官網截圖）
空中巴士的官網日前報導獲得中國大訂單。（空巴官網截圖）

據媒體報導，相關訂單和交付數據顯示，歐洲飛機製造商空中客車公司（空客，也稱空巴）在今年7月以及前7個月的表現，均領先於其美國競爭對手波音公司。

觀察者網引述西雅圖時報和路透報導，在今年7月和前7個月的訂單數上，空客分別為397個和656個，多於波音的126個和362個。而在單月和總體飛機交付量上，空客也以46架和341架，多於波音的26架和242架。

不過，路透指出，由於供應鏈緊張導致的飛機發動機緊缺，兩家飛機製造商的飛機交付量波動都很大。以空客為例，該公司7月份的交付速度就有所放緩，早在上個月就已下調了今年的總體交付預期。

報導稱，由於面臨供應鏈短缺的問題，空客和波音今年的飛機交付量逐月波動很大。對這兩家公司來說，7月都算是一個「不景氣的月份」。

但媒體報導認為，即便如此，由於手握上個月從中國獲得的近300架飛機的超級大單，空客的業務前景仍舊好於波音。此前，美媒就表示，這筆來自中國的訂單將有助於空客鞏固其在華地位，並會對其「老對手」波音造成巨大衝擊。

對這兩家公司在中國這一重要市場上的表現，西雅圖時報報導，認為空客已經完全占據優勢。

今年7月1日，中國三大航空集團——南航、國航、東航均公告稱，已與空客公司簽訂購買協議，將分別向空客公司購買96、96、100架A320NEO系列飛機，基本價格分別約為122.48億美元、122.13億美元、127.96億美元。總價折合人民幣逾2400億元。

當時，彭博社稱，這是空客公司有史以來最大的訂單之一，不僅有助於鞏固空客在華市場地位，還對空客的「老對手」——美國波音公司造成巨大衝擊。

彭博社認為，波音公司歷來將中國一家航空公司視為其最大客戶，但其最暢銷的737 MAX機型發生兩起墜機事故後停飛，以及中美之間的政治緊張局勢加劇，導致波音和該公司間的業務往來放緩。

供應鏈 西雅圖 東航

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