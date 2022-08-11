薩德管控、晶片供應 中韓外長達共識 學者：韓無意加入排華「小圈子」

中國外長王毅（右）9日在山東青島與南韓外長朴振舉行會談。（新華社）

中國外交部長王毅 9日在山東青島與到訪的南韓 外交部長朴振舉行會談。王毅呼籲中韓共同維護兩國和全球產業供應鏈 安全穩定，雙方同意加快中韓自貿協定第二階段談判，並同意就維護產業供應鏈穩定事宜開展對話，致力於產業供應鏈的完整、安全、暢通、開放和包容。學者表示，南韓外長此次訪華是要解釋南韓對「芯片四方聯盟」的理解，並聲明它無意加入排華的「小圈子」。

外交部發言人汪文斌昨在例行記者會上表示，基於雙方的諒解，中韓雙方階段性穩妥處理「薩德」（THAAD）問題。在中韓外長會晤中，雙方就「薩德」問題又深入交換了意見，闡明各自立場，增進相互瞭解。雙方同意重視對方合理關切，繼續審慎處理和管控好這一問題，不使其成為影響兩國關係健康穩定發展的絆腳石。

南韓在2016年因不顧北京反對，部署美國的薩德反導系統，導致中韓關係降溫。

據中國外交部官網，王毅在會談中強調，當前全球化遭遇逆流，個別國家將經濟政治化、貿易工具化、標準武器化，破壞全球產業供應鏈穩定。作為全球自由貿易體系的受益者和建設者，中韓雙方應共同抵制這種違背市場規律的行徑，共同維護兩國和全球產業供應鏈安全穩定。

由美國發起的美台日韓「晶片四方聯盟」（Chip 4），被中國視為產業重大威脅，其中南韓的態度被視為關鍵。王毅強調中韓應「維護產供鏈穩定暢通」，被認為是針對這項圍堵措施而來。

韓聯社報導，朴振表示，國際社會正在處於大轉型時期，韓中一直保持緊密的經濟合作關係，而今後需要通過穩控供應鏈等攜手共克新挑戰。為此，韓中作為戰略合作夥伴關係，需要進一步加深最高級別的戰略溝通，希望中國國家主席習近平能在方便時訪韓。

環球時報報導，遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超分析，從目前信息來看，中韓雙方在半導體等產業鏈問題上已達成初步原則性共識，即在根本性方向上達成一致。

中國現代國際關係研究院美國所副研究員李崢則指出，南韓處於芯片整個產業的中下游，與終端市場最近，對中國的依賴非常大，此次南韓外長訪華，最主要的任務包括解釋南韓對「芯片四方聯盟」的理解，並聲明它無意加入排華的「小圈子」。