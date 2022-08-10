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連6天「圍台軍演」宣布結束 解放軍東部戰區：

記者陳言喬／即時報導
解放軍東部戰區連日來的圍台軍演終在10日結束，圖為7日解放軍空軍戰機編隊飛行。（新華社）
解放軍東部戰區連日來的圍台軍演終在10日結束，圖為7日解放軍空軍戰機編隊飛行。（新華社）

中國「圍台軍演」終告一段落，解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校10日下午表示，東部戰區近期在台灣周邊海空域組織諸軍兵種部隊系列聯合軍事行動，成功完成各項任務，有效檢驗了部隊一體化聯合作戰能力。

他說，戰區部隊將緊盯台海形勢變化，持續開展練兵備戰，常態組織台海方向戰備警巡，堅決捍衛國家主權和領土完整。

新華社2日授權發布解放軍自4日中午至7日中午在台灣周遭六處海空域展開72時的軍演。但72小時結束後，解放軍東部戰區依然在8日和9日在台周遭軍演，直到10日下午才宣布「成功完成各項任務」，但東部戰區仍稱會常態組織對台海的戰備警巡。

解放軍4日起在台灣周邊演訓各個科目如下：

8月4日，對預定海域成功實施遠端（長程）火力及常規導彈火力實彈射擊。

8月5日，驅護艦艇在台灣周邊海域展開聯合封控，空軍赴台灣周邊實施偵察預警、制空作戰、支援掩護、空中打擊等實戰化演訓任務。

8月6日，海軍出動艦艇、戰機、岸導等任務兵力，重點進行了聯合對陸打擊、對海突擊等科目訓練。

8月7日，空軍成體系實施島嶼進攻作戰演練，重點聯合對地打擊和遠距空中打擊能力。

8月8日，海、空軍多艘驅護艦艇、多型多架戰機、多個岸導火力，在戰區統一指揮下，按照戰訓一致、體系用兵要求，重點組織了聯合反潛和對海突擊行動。

8月9日，重點組織聯合封控和聯合保障行動。

解放軍

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