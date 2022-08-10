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台島周邊演訓第6天 解放軍釋影片：「尖刀」搶灘奪島

中國新聞抯／北京10日電
解放軍在閩南海域演練的畫面，包含大規模兩棲登陸場景。（央視軍事微博影片截圖）
解放軍在閩南海域演練的畫面，包含大規模兩棲登陸場景。（央視軍事微博影片截圖）

東部戰區第六天續在台島海空域演訓。繼遠火、常導、島嶼進攻、反潛後，被稱為陸軍渡海登陸作戰「尖刀」的第73集團軍於閩南海上突擊演練，兩棲合成部隊壓制敵火力與機甲反擊後迅速搶灘「奪島」。軍事專家稱，奪島後要做的事情，也要上陣練習了。「聯合封控」、「聯合保障」是整個作戰流程的一部分，目的在鞏固戰果。

來源：YouTube

央視軍事9日下午釋出的影片，解放軍第73集團軍某兩棲合成旅，在閩南海域組織「海上突擊」演練。兩棲合成部隊由裝甲、偵察、火力等數十種兵種力量融合而成，「是陸軍渡海登陸作戰的一把『尖刀』」。

畫面顯示，岸灘有模擬台灣沙灘設置的反登陸樁，演習部隊在砲擊岸上「敵軍」設施後，兩棲裝甲車迅速登陸。該部隊接到命令後向目標海域編波機動（形成戰鬥隊型），後續梯隊壓制敵火力與機甲反擊後，參演官兵迅速搶灘登陸。

合成旅合成營營長陳松指出，演習困難點在於對指揮員判斷和指揮能力要求比較高，對各兵種專業的偕同能力要求也比較高。

綜合媒體報導，東部戰區針對台島第六天演訓中，海軍出動驅護艦，空軍出動預警機、殲擊機、加油機、干擾機等多批多型戰機，重點演練制空作戰、空中加油、對海支援等科目，錘鍊複雜電磁環境下聯合封控能力。複雜電磁環境指的在包括各種電磁干擾信號存在的情況練兵備戰，更加貼近於實戰。

新一代空中加油機運油20也在較短時間完成雙機對接加油，發揮了空中戰力倍增器作用。

航空兵某旅飛行員石景昌表示，這次行動突出超視距空戰，著力檢驗複雜電磁環境下態勢感知、戰術決策和戰法運用，確保做到先敵發現、先敵攻擊、先敵命中，有效驗證了核心制空能力。

報導指出，解放軍透過這一輪的聯合演訓，跟隨時間線大致展現出了一套完整作戰流程。

時事評論員宋忠平指出，東部戰區提到的聯合封控、聯合保障是指當戰役進行到一定階段、完成一定目標後，要穩固、管控戰區形勢，並進行補給、補充。

舉例來講，解放軍完成「奪島」後，仍然要對戰區的海上通路等進行封控、管控來鞏固戰果，以防備敵對勢力幹擾、破壞和反攻。此時解放軍對於戰區制空權、制海權的鞏固，相當於「由攻轉守」。

解放軍

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