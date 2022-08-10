中副外長：台灣是中國領土一部分 根本不存在海峽中線

解放軍東部戰區7日在台灣周遭舉行戰機對地突擊演練。（新華社）

美眾院議長裴洛西訪台後，解放軍持續在台灣周邊軍演，引發關注。中國外交部副部長馬朝旭9日稱，台灣是中國領土的一部分，根本不存在什麼「海峽中線」，「中國軍隊在中國台灣島附近海域開展軍事演訓活動，符合國內法、國際法和國際慣例」。

此外，美國國防部 次長卡爾稱美軍將繼續穿越台灣海峽，但據北京 所屬的智庫@南海戰略態勢感知9日觀測，雷根號航母打擊群可能已再次掉頭並朝東北方向行駛，已行駛了約200海里，疑在日本外海「繞圈圈」。

馬朝旭表示，威脅台海和平穩定的是美國，美國及其盟友經常到中國周邊海域耀武揚威、挑釁滋事，美方每年搞的軍演就達上百次；根據不完全統計，2001年以來，美國發動戰爭和軍事行動造成超過80萬人死亡，「美國為維護自己的霸權發動那麼多場非法戰爭，現在又公然跑到台海製造事端，我們能允許嗎？」

馬朝旭說，作為負責任的大國，中方將一如既往積極參與應對氣候變化等國際合作，為應對各種全球性挑戰，繼續做出中國貢獻。美方應做的是，承擔起自身國際責任和義務，不要為自己的錯誤尋找藉口。

他還說，美方稱中方在台海展開的軍演行動就像俄羅斯入侵烏克蘭 一樣，但「台灣問題完全是中國內政，與烏克蘭問題完全是兩回事」。

馬朝旭指出，事實一再證明，美國是台海和平的最大破壞者，是地區穩定的最大麻煩製造者。如果國際社會任由美國胡作非為，「聯合國憲章」將成為一紙空文，叢林法則將大行其道，受害的將是廣大發展中國家。

此外，美國國防部次長卡爾在美東時間8日召開媒體簡報會，指控北京企圖創造新現狀。卡爾說：「中共很顯然就是要脅迫台灣，脅迫國際社會，我們不會上當，美軍會持續在該區域，在國際法允許下飛行及航行，未來幾周美軍將繼續穿越台灣海峽，就如同我們過去一樣。」白宮也證實雷根號未來幾周將穿越台灣海峽，確保自由航行。

@南海戰略態勢感知9日消息稱，根據「雷根」號航母艦載機「灰狗」C-2A的飛行軌跡判斷，美海軍「雷根」號航母打擊群可能已再次掉頭並朝東北方向行駛。相比昨天更新的位置（已得到遙感衛星影像確認）雷根號航母轉向後繼續向南移動 ，已行駛了約200海里。