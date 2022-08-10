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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

北戴河封路戒備森嚴 會議悄悄進行？

中國新聞組／北京10日電

中國高層的北戴河會議年年召開，但今年卻格外引人關注。有消息說，河北秦皇島市轄區北戴河目前正在封路，外界猜測中共北戴河會議8日已開始。學者分析，與往年相比，此次北戴河會議將涉及美日台等國際緊張局勢。

自由亞洲電台報導，中國公開的信息顯示，自從7月31日，中國國防部舉行八一建軍節招待會後，習近平李克強等中共中央政治局七常委，未再以電視畫面，圖片等形式出現在公眾視野。外界紛紛猜測，每年一度的中共中央北戴河辦公會議正在悄悄進行。一位到北戴河避暑的遊客近期表示，當地軍警戒備森嚴，因為北戴河在開會。

據報導，時事評論人士祝海青表示，北戴河會議隨著解放軍在渤海舉行軍事演習，8日登場。而此次會議新增應對當前中美、中日關系惡化，及如何解決台灣問題，即所謂統一台灣問題。他分析此次會議將調整軍事對台策略。

新華社日前發表題為「高效統籌 掌舵定向——領航」文章，稱「今年以來，國際環境更趨覆雜嚴峻，國內疫情多發散發，不利影響明顯加大，經濟發展極不尋常，超預期突發因素帶來嚴重衝擊」；以習近平為核心的黨中央「觀大勢、謀全局」，「中國經濟攻堅克難、企穩回升，經濟運作保持在合理區間，彰顯出強大韌性和巨大潛力」。

學者認為，文章在此強調習近平在中共當年的核心領導地位，凸顯在北戴河會議上，習近平仍然要「一錘定音」。

習近平 中共 李克強

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