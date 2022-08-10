晶片法抗中 環時：美活成自己「最討厭」的樣子

美國總統拜登9日簽署晶片法案，環球時報社評指出，該法案得以通過，主要歸因於其露骨地針對中國的特點，切中民主、共和兩黨為數不多的共識之一。（Getty Images）

美國總統拜登 9日簽署芯片(晶片)法案，使之正式成法生效。環球時報社評指出，該法案醞釀已久，曾長時間占據美國內外輿論關注焦點，在美國兩黨分化、對立嚴重的情況下仍得以通過，主要歸因於其露骨地針對中國的特點，切中民主、共和兩黨為數不多的共識之一。

文章表示，「芯片法案」兩大部分一是芯片，二是科學。法案將為美國半導體的研究和生產提供520多億美元的政府補貼，還將為芯片工廠提供投資 稅抵免。法案另授權撥款約2000億美元，用於促進美國未來10年在人工智能 、量子計算等各領域的科研創新。這些好像是以優惠政策進行招商引資的普通立法，但其中不少條款明確限制有關芯片企業在中國開展正常經貿與投資活動，這就成問題了。

文章稱，一些美國媒體用「最」來描述長達上千頁的「芯片法案」，比如，「美國有史以來影響最重大、最深遠的法案之一」，「幾十年來美國政府對產業政策最重大的幹預」，並稱之為「開創性立法」。哪裡來的「開創性」呢？就是美國撿起曾經遭到它嚴厲批判的產業政策，而且它還加入大量單邊行政幹預全球市場、設置貿易和技術壁壘的設計，不斷將經濟和科技問題泛政治化、泛安全化。

文章說，美國指責別人時總是一副「大義凜然」的面孔，它自己做起來卻又是那麽理所當然。其對產業政策態度的180度轉變也顯示，美國可以馬上活成它自己「最討厭」的樣子。

文章表示，「芯片法案」的一個重點方向是給潛在競爭對手使絆子，反映美國面對中國時越來越嚴重的不自信所導致的卑劣心理。

文章稱，很「湊巧」的是，華盛頓通過並簽署這一法案，時間點剛好落在它力推的「芯片四方聯盟」磋商會晤之前，後者被普遍認為是華盛頓在試圖組建的全球半導體產業「排華小圈子」。無論是法案還是聯盟，都帶有要求在中美之間「選邊站」的強烈脅迫性。從某種意義上說，它們已經超出普通產業扶持政策的範疇，而更像是華盛頓為了「扼住中國發展的咽喉」而打出的一套組合拳，呈現出濃厚的地緣政治色彩。