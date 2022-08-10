王毅晤韓外長 提5應當促穩產供鏈 強調中韓應互不干涉內政

中國國務委員兼外長王毅，9日在山東青島與來華訪問的南韓外長樸振舉行會談。（新華社）

中國國務委員兼外交部長王毅 9日與正在中國訪問的南韓 外交部長朴振進行會談，王毅在擴大會談致詞時表示，韓中未來應保持獨立自主，堅守平等與尊重，互不干涉彼此內政。王毅並提出5個應當，促雙方維護產供鏈穩定暢通。

據中央社報導，上任後首次訪中的朴振昨傍晚與王毅在青島舉行會談，雙方先進行約1小時40分鐘的會談，之後才進入擴大會談。

根據中國外交部官網9日晚公布內容，王毅向朴振說，今年恰逢中韓建交30周年，中韓關係歷經風雨洗禮，理應「更加成熟、更加自主、更加穩定」。歷史和實踐證明，中韓「始終是安全與共的鄰居，始終是相互需要的伙伴」。

王毅說，面向下一個30年，雙方要總結有益經驗，把握好兩國關係發展穩定大局。應當堅持獨立自主，不受外界干擾；應當堅持睦鄰友好，照顧彼此重大關切；應當堅持開放共贏，維護產供鏈穩定暢通；應當堅持平等尊重，互不干涉內政應當堅持多邊主義，遵守聯合國憲章宗旨原則。

他又說，上述5個「應當」是兩國人民意願的最大公約數，也是時代潮流的必然要求。中方願與韓方一道堅持雙方確定的「戰略合作夥伴關係」定位，推動中韓關係健康穩定向前發展。

另據韓聯社報導，朴振在致詞中重申，必須在相互尊重基礎上追求共同利益的合作立場，表示韓方將根據國家利益與原則，以「和而不同」的精神尋求與中方合作，希望立足於人類普遍價值與規範，為自由、和平、繁榮進行互利合作。

中國外交部先前主張尹錫悅政府應遵守文在寅政府的「薩德三不」承諾，包括不追加部署終端高空防衛系統（薩德反飛彈系統）等，朴振在行前對媒體表示，部署薩德等屬於南韓的安全主權相關事項，「中國也必須尊重我們的主權，韓中關係才能順利發展」，這次會談雙方發言顯示韓中各有不希望彼此干涉的議題。

朴振也提到，朝鮮半島和平穩定當前遭遇史無前例的威脅，希望中方能扮演具建設性的角色，促使北韓 重啟對話、而非挑釁。