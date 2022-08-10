中國研究報告：美國嚴重侵犯中東人權 導致戰火連連、戰亂頻仍

中國人權研究會9日發布研究報告指出，美國在中東等地犯下嚴重侵犯人權罪行。圖為2003年6月18日，美軍士兵在伊拉克首都巴格達持槍面對數百名示威的伊拉克人。(新華社)

中國人權研究會9日發布「美國在中東等地犯下嚴重侵犯人權罪行」研究報告，論述美國在中東及其周邊地區犯下包括戰爭罪、危害人類罪、任意拘押、濫用酷刑、虐囚和濫施單邊制裁等罪行，揭示出美國的罪行不僅導致中東等地戰火連連，戰亂頻仍，深陷衝突泥潭和安全困境，而且導致當地人民的生命權、健康權、人格尊嚴和宗教信仰自由以及生存權、發展權等遭受嚴重損害。報告指出，美國在中東等地顛覆政權、干涉內政，侵害他國主權和人權，強制推行美式價值觀，其實質是維護美國霸權。

新華社報導，報告主要內容包括三部分：發動戰爭，屠殺平民，損害生命權和生存權；強制改造，單邊制裁，侵害發展權和健康權；製造「文明衝突」，濫用監禁和酷刑，侵犯宗教信仰自由和人格尊嚴。報告系統論述美國在中東及其周邊地區犯下包括戰爭罪、危害人類罪、任意拘押、濫用酷刑、虐囚和濫施單邊制裁等一系列嚴重違背國際法的罪行，指出這些罪行構成對人權的系統性侵 犯，危害持久而深遠。

報告從三方面予以詳細論述。第一，顛覆政權、干涉內政，侵害他國主權和人權。一方面，冷戰結束後，美國為了全面主宰中東等地，對該地區不服從美國旨意和利益的主權國家，以發動戰爭等方式直接推動政權更迭，進而強制移植「美式民主」，改造有關國家的制度和發展道路。另一方面，美國長期支持非政府組織和代理人向中東社會滲透，屢屢用「顏色革命」的手段改變中東國家的發展道路。

第二，濫施單邊制裁，造成有關國家蒙受嚴重經濟損失、民眾生活質量下降。美國堪稱全球唯一的「制裁超級大國」。根據美國財政部 「2021年制裁評估報告」，截至2021財年，美國已生效的制裁措施累計達到9400多項。報告引用美國塔夫茨大學教授德雷茲納在「外交事務」雜誌發表的文章稱，美國歷屆政府濫用經濟脅迫和經濟暴力手段，將制裁作為解決外交問題的首選方案，非但起不到效果，還造成人道主義災難。

第三，製造人道主義危機，嚴重損害有關國家民眾的生命健康權。美國發動的海灣戰爭和伊拉克戰爭及隨後的暴力衝突，摧毀了伊拉克大量基礎設施，國家公共服務能力極大下降，民眾面臨缺水少電、缺醫少藥等問題，首當其衝的受害者是窮人、兒童、寡婦、老人等最脆弱的群體。