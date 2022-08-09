解放軍「獵鯊」 台島周邊實戰化反潛 美雷根號疑「回防」

水面艦艇和艦載反潛直升機，以及反潛巡邏機構成聯合反潛作戰編組。（視頻截圖）

解放軍 8日結束三天「鎖台」軍演過後，東部戰區持續在台島周邊進行實戰化演訓，組織聯合反潛和對海突擊行動。央視更公開深海「獵鯊」行動，以反潛巡邏機、直升機、驅逐艦組成海空包圍網，模擬攻擊目標並提升聯合反潛作戰能力。

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在解放軍環台軍演時，日前向北航行幾百公里的美軍雷根號航母打擊群，被指正從日本 海域向南部行駛。智庫「南海戰略態勢感知」指出，相比於6日，該航母已向南「回防」了約140海里。 東部戰區出動殲擊機、預警機等兵力組織偵察預警、支援掩護等行動。 （視頻截圖）

大公報報導，東部戰區8日繼續在台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點組織聯合反潛和對海突擊行動。演練中，戰區出動海、空軍多艘驅護艦艇、多型多架戰機、多個岸導火力單元，反潛巡邏機投放聲納浮標，反潛直升機精準定位，水面艦艇展開地毯式搜索，聯合反潛作戰編組聞令而動，模擬攻擊目標並展開綜合防抗訓練，全面提升聯合反潛作戰能力。

央視8日「深海『獵鯊』全面提升聯合反潛作戰能力」的報導，模擬接到情況通報後，在台島西南警巡的某驅逐艦高速向目標海域機動。與此同時，粵東某機場 數架反潛巡邏機也接令起飛，相繼抵達目標空域，與水面艦艇和艦載反潛直升機完成組網建鏈，構成聯合反潛作戰編組。

海軍航空兵某師反潛戰術指揮長張曉珅表示，「我們與多兵種聯合構建海空一體反潛作戰體系，充分發揮多平台協同作戰效能，搜索的廣度、深度、精度得到有效加強。」

報導稱，反潛巡邏機發現疑似信號後，編組內各反潛平台聞令而動，根據現場態勢快速占據有利陣位，對可疑目標進行多元印證，確定目標位置，判明目標性質。

解放軍8日在台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓。圖為央視8日公布的海軍075型兩棲攻擊艦廣西艦（左）與901型綜合補給艦開展航行補給訓練的畫面。(央視畫面截圖)

畫面也公開海軍兩棲攻擊艦「廣西艦」連續在多個海域開展艦機協同、編隊運動、航行補給等多項訓練，探索驗證了兩攻裝備性能底數和體系支撐能力，為訓練打下堅實基礎。廣西艦是075型兩棲攻擊艦，於今年4月首次公開亮相。