解放軍台島周邊演訓 央視總結4特點：近重準密

中國人民解放軍東部戰區按計畫，日前在台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓。這是戰機正在進行編隊飛行。（新華社）

中國人民解放軍 4日12時至7日12時在台島周邊海空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊，讓「台獨」分子和外部干預勢力看到解放軍的「拳頭」。

央視軍事梳理此次演訓四大特點：

拳法一：近

國防大學教授孟祥青表示，此次軍事演訓行動的範圍是距離台灣島最近的一次。

東部戰區海軍10餘艘驅護艦艇5日在台島周邊海域展開聯合封控。現場照片中，一名海軍戰士正瞭望觀察，不遠處台灣的海岸線和山脈清晰可見。

拳法二：重

此次演訓中，英雄部隊精銳盡出，先進武器裝備「亮劍」！「重拳出擊」，震懾「台獨」分裂勢力。

「渡江英雄炮」所在旅、空軍「王海大隊」「杜鳳瑞大隊」、海軍「海上先鋒艇」所在支隊等英雄部隊精銳盡出。

東部戰區火箭軍部隊對台島東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標。孟祥青表示，此次實彈射擊首次穿越台島，而且穿越「愛國者」導彈密集部署的空域。

孟祥青表示，此次演練中使用的遠火系統 射程遠、機動性強、性價比高，射程可覆蓋台灣全島。

此次演訓，在東部戰區發布的視頻中出現殲20和新一代空中加油裝備運油20的身影。軍事專家表示，這是殲20首次執行實戰背景下的任務，進行作戰性使用。

解放軍航母編隊首次威懾性演練，構建海上立體作戰體系。

拳法三：準

孟祥青表示，此次演訓精準選擇環島六大區域，範圍廣、靠島近、力度大、要素全，對台島形成包圍之勢。

此次軍事演訓中，解放軍首次在台島以東設置靶場。這一區域，正對台灣島花蓮和台東兩個軍事基地。此外，多支轟炸機編隊7日貫通南北同時雙向穿越台灣海峽，遂行多軍兵種環台島進逼懾壓。

拳法四：密

此次實戰化聯合演訓，東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊、聯勤保障部隊等兵力參加， 「密集出拳」，重點演練聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等課目，檢驗戰區部隊聯合作戰能力。

此外，東部戰區聯勤保障部隊最近還首次使用動車組作為「衛生列車」，演練傷員救治和後送。

綜上，此輪聯合軍事行動最核心的特點是全要素：

各軍兵種悉數亮相，是軍種的全要素；航母、殲20、遠火系統、東風導彈，是武器裝備的全要素；聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰、區域拒止，是演練課目的全要素。