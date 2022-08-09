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解放軍證拒接美軍電話 工作層面溝通也取消 稱合理、恰當

記者陳言喬／綜合報導
中國國防部發言人吳謙稱中方反制措施是對美台挑釁的必要警示，對國家主權和安全的正當捍衛，完全合理、恰當適度。（取材自中國國防部網站）
中國國防部發言人吳謙稱中方反制措施是對美台挑釁的必要警示，對國家主權和安全的正當捍衛，完全合理、恰當適度。（取材自中國國防部網站）

中方針對美國眾議長裴洛西訪台宣布八項反制措施，包括取消中美軍事交往三項措施。中國國防部發言人吳謙8日就中國軍方切斷與美國的軍事對話辯護，稱中方反制措施是對美台挑釁的必要警示，對國家主權和安全的正當捍衛，完全合理、恰當適度。吳謙還表示，「底線不容突破，溝通需要誠意」。

來源：YouTube

中國國防部新聞局發布消息指，有美國媒體報導，美軍高層近日曾多次給中國軍隊領導打電話，但被中方拒絕。對此，吳謙回答：當前台海形勢緊張局面，完全是美方主動挑釁、一手製造的，美方必須為此承擔全部責任和嚴重後果。「中方曾就中美兩國兩軍關係、台灣問題等表明嚴正立場，特別是針對美國會眾議長裴洛西訪台多次嚴正交涉，美方卻說一套、做一套，縱容支持裴竄訪，蓄意製造台海緊張局勢」。

他說，針對美方惡劣挑釁行徑，中方宣布八項反制措施，其中包括取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議。底線不容突破，溝通需要誠意。美方一面製造危機，一面又聲稱要管控危機，為其錯誤言行和挑釁舉動找托詞、打掩護，甚至對外炒作、混淆視聽、甩鍋推責，中方堅決反對。「我們敦促美方切實尊重中方的核心利益和重大關切，放棄以台制華的幻想，不要在錯誤的道路上越走越遠」。

環球時報引述一軍事專家表示，吳謙的答記者問側面印證此事（不接電話），表明因為裴洛西訪台，中美軍方高層通話的氛圍不復存在。

報導稱，事實上，當前中美兩軍連工作層面的溝通都已經取消，高層通話更無從談起。

中國一位匿名軍事專家指出，中方的態度是明確的：即你不能一邊滋事挑事，一邊希望和中方加強溝通，構築所謂的護欄，達不成目的就把責任推給中方。毫無疑問，此次破壞溝通管道的責任在美方，以後是否要重建，或兩軍如何交流，視美方糾正錯誤的實際行動而定。

裴洛西 國防部

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