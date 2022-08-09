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學者：中美新冷戰已開始 比美蘇冷戰危險

記者羅印冲、賴錦宏／綜合報導
中國人民大學國關學院教授時殷弘稱，台海局勢隨著裴洛西訪台而急轉直下，「（中美）新冷戰已經開始，而且比美蘇冷戰還要危險」。（本報系資料照片）
中國人民大學國關學院教授時殷弘稱，台海局勢隨著裴洛西訪台而急轉直下，「（中美）新冷戰已經開始，而且比美蘇冷戰還要危險」。（本報系資料照片）

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘接受港媒香港01專訪表示，這次中共對台的軍事威懾和實戰準備大大升級，但在加強對台軍事威懾的同時，也在盡最大可能防止中美直接軍事對峙和衝突。他並稱，台海局勢隨著裴洛西訪台而急轉直下，「（中美）新冷戰已經開始，而且比美蘇冷戰還要危險」。

北京宣布制裁裴洛西及其親屬，並取消或暫停中美間至少八項合作，時殷弘認為，其中最重要的就是終止暫停同美國的所有軍事溝通，以及暫停中美氣候變化商談。也就是，中美防止危機和衝突的管道，暫時全部斷絕。時殷弘並不認同外界普遍分析的「對台不對美」，因為「對台不對美，一個階段可以這樣做，但是變成一個常態是不可能的」。

時殷弘認為，這一次還未構成第四次台海危機。至於會不會成為第四次台海危機，他認為可能性越來越大。「這是互動式的，不是單方面的，每一方的行動會產生什麼樣的後果，都很難準確預見」。

而美國哈佛大學學者、「修昔底德陷阱」作者艾利森（Graham Allison）認為，台海局勢目前有三項殘酷事實，會驅使中美關係「歷史如常」，那就是新興大國與守成大國之間難免一戰。

香港經濟日報引述艾利森日前在「國家利益」（The Nation Interest）雜誌撰文指出，今天中美就台灣問題對峙，存在以下三項殘酷事實。

第一，中國整個領導層，乃至全民意向，都致力防止台灣獨立。假如要在接受台灣獨立，或一場摧毀台灣和對中國也有巨大破壞的戰爭之間選擇，中方都會選擇後者。

第二，中美兩國內政治的「致命激流」都在洶湧。民主共和兩黨目前都急於展示誰對中國更強硬，美國國會則在提出「台灣政策法」，要求將台列為「非北約盟友」並再撥45億美元軍事援助。

中國方面，20大在即，中共領導人料會尋求第三任期，就台灣問題對美國強硬的壓力，要比以前任何時候都強。

第三，台海軍事平衡已變得有利於北京，而多數美國政客都未認清這一點。美國國防部前資深官員曾公開表示，五角大廈最真實的台海戰爭兵棋推演，結果是18比0，而18並不屬於美國隊。

艾利森認為，假如美國介入台海局部戰爭，那就會面臨一個災難性決定：是接受戰敗，還是將戰爭升級擴大至美國終於能占上風的地步。儘管沒有理智的領袖會選擇打核戰爭，冷戰歷史卻不乏選擇接受戰爭風險升級的例子，如封鎖柏林和古巴飛彈危機。

「如果美國和中國本屆政府最好也只能做到治國如常，即是我們過去一周看到的狀況，那麼我們應該預期『歷史如常』。悲慘的是，歷史如常意味着一場可能同歸於盡的災難性戰爭。」

北京 裴洛西 香港

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