英樂團Pink Floyd前主唱挺一中 懟CNN主持：回去多讀書

英國搖滾樂團平克佛洛伊德（Pink Floyd）前主唱羅傑沃特斯（Roger Waters）。 （美聯社）

「台灣是中國的一部分」、「如果你不知道，那就是你讀書讀得還不夠，回去多讀讀書吧」這兩天，英國 搖滾樂團平克佛洛伊德（Pink Floyd）前主唱羅傑沃特斯（Roger Waters）勸CNN主持人多讀書的畫面流傳。沃特斯更指出烏克蘭 危機是因為北約東擴帶來，此話引來俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫點讚，「西方還是有正常人的」。

羅傑沃特斯因為姓Waters，讀音近似Water（水），因此中國網友稱他為「水爺」。

觀察者網報導，CNN「斯梅爾科尼斯秀」（Smerconish）本集主題是「政治和搖滾」，邀請當前正在巡演的搖滾樂手沃特斯擔任嘉賓。沃特斯在巡演中，以蒙太奇列出多位戰犯，其中包括美國總統拜登 。 沃特斯（左）接受CNN主持人斯梅爾科尼斯採訪。(取材自環球人物雜誌)

被問到為何把拜登列為「戰犯」時，沃特斯直說拜登對烏克蘭問題火上加油，「美國為何不鼓勵澤倫斯基談判」？沃特斯提出疑問。

主持人斯梅爾科尼斯稱沃特斯完全「倒果為因」並「怪罪被入侵的一方」。雙方在一陣意見交鋒後提到中國。

主持人此時突然說「我們說話的當下，中國人正忙著包圍台灣」。沃特斯立刻回應稱「他們沒有包圍台灣！台灣是中國的一部分。1948年以來整個國際社會就完全接受這點，如果你連那都不知道，就是書讀得不夠多，去翻點書吧。」

沃特斯指出主持人深受「西方這一邊」政治宣傳影響，但斯梅爾科尼斯隨即稱以人權反駁，稱違反人權名單的首位就是中國人。

「這是你自己定的名單吧？」沃特斯反擊稱2003年中國沒有入侵伊拉克並殺死100萬人。「事實上據我所知，中國侵略了誰？又謀殺或屠殺了誰？你需要去回去再讀讀書，讀一些正確的」。

節目出爐後，在社交媒體上獲得各式回應。有用戶稱對沃特斯感到失望，但也有很多評論讚賞沃特斯的立場。

「水爺」的發言觸動中國民眾，環球人物雜誌報導，生於1944年的沃特斯， 他的父親埃里克·沃特斯，二戰爆發後加入了英國共產黨，但不幸在德國納粹的一次轟炸中犧牲。

父親的戰死，令沃特斯比一般人對戰爭更加深惡痛絕，後來他創作了不少揭露西方現實的歌曲。

1967年3月，樂隊在英國推出「Arnold Layne」，該曲是一首追求自由解放、反對西方政府壓迫的歌曲，遭到BBC和各個電台的禁播。儘管他們成了西方政客眼中的沙子，卻獲得了西方民眾的擁護，人們將其看作「最偉大的樂隊」。