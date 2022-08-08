美批中反應過度 華春瑩：你們錯了

中國外交部發言人華春瑩回擊美國批評。（取材自環球網 ）

美眾院議長裴洛西 （Nancy Pelosi，前譯波洛西）日前訪台，美指責中方「反應過度」，中國外交部發言人華春瑩 連發7組推文回擊，「你們錯了」。

環球網報導，華春瑩先是發推@美國國務院 及美國駐華大使伯恩斯，一針見血地寫道：「你們錯了」，「美國不能代表整個世界，更不能代表眾多發展中國家」。

她繼續稱，「美國不應該假裝對中方的反應感到驚訝，因為我們已盡一切方式警告裴洛西竄訪台灣的後果，包括最嚴厲的警告。」

華春瑩還反問，「裴洛西竄訪台灣打破了美國政府只與台灣保持非官方關係的承諾。美國政府三號人物在海軍艦艇護航下乘軍機訪問，能被稱為『非官方』（行為）嗎？就連裴洛西本人也承認這是一次正式訪問。」

她接著寫道，「美國政府非但沒有從一開始就阻止這一挑釁性的訪問，如今反而有臉把中方的正當反制措施形容為『反應過度』。這證明美國政府一直是同謀，（它）因此必須承擔一切責任和後果。」

「美方不能一方面侵犯中國的主權和領土完整，另一方面又要求中方在其選定的領域與美方合作。」華春瑩指明。

「中國在應對氣候變化方面比美國做得更多。美方應履行承諾，調動更多資金，提供更多技術支持，幫助發展中國家應對這一挑戰。」她提醒美方。

華春瑩最後寫道，美方「唯一的出路是回到一個中國原則和中美三個聯合公報，而不是以『切香腸』的方式步步蠶食或掏空一個中國政策」。

另據南華早報報導，中國大陸當局針對裴洛西日前訪台，在台灣周邊進行軍演並對美日宣洩怒氣，但中國大陸現在面臨兩難，究竟是要進一步升高局勢，還是努力與其他鄰國站在同一陣線避免疏離。

美國華府「中美研究所」（ICAS）資深研究員古普塔（Sourabh Gupta）指出，北京當局試圖在加強對台灣軍事威懾必要性，又不能嚇跑亞洲鄰國間保持平衡，面臨兩難。他說：「但同樣的，在亞洲幾乎沒有國家希望看見亞太地區地緣政治卡在台海，特別是在發生俄烏衝突的這段時期。」