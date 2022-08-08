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分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

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分析：解放軍有能力隨時封鎖台灣

中國新聞組／北京8日電
解放軍貼出在西藏高海拔山區實彈軍演畫面。（取材自央視軍事）
解放軍貼出在西藏高海拔山區實彈軍演畫面。（取材自央視軍事）

北京為報復美國眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）訪台發動空前規模的「鎖島」演習，在專家眼中，預示北京未來對台灣發動真正的軍事行動會是什麼樣子。北京同時採取經濟制裁以及諸多孤立台灣的策略，這些舉措無疑永久地破壞了台灣海峽的現狀。

來源：YouTube

法廣引述法新社報導，專家分析，這是中國軍隊第一次在台灣東側舉行軍演，這是一塊對台灣軍隊的補給以及美軍可能的增援都具有極高戰略價值的區域。北京發出的信號很明確：從今以後它可以有能力封鎖進出台灣的所有軍艦和民船，軍機和民航。

很久以來，分析人士預計，一旦台灣海峽爆發戰爭，北京最可能採取這一全島封鎖戰略。位於加州的美國海軍研究生學院安全專家杜孟新（Christopher Twomey）表示，這次危機顯示北京可以隨意重複，並且強化類似的軍事行動。但是，維持封鎖，對中國的聲譽以及其軍隊的財政都需付出昂貴的代價。

據報導，台灣海峽是全球最繁忙的海上大通道之一，中國目前的經濟困境更使得北京很難在不遠的將來針對台灣發動大規模軍事行動。

報導稱，白宮認為，中國軍隊的能力仍然低於美軍，但前者的目標是從現在起至2027年，擁有侵略台灣必須的能夠擊敗對方抵抗的軍力。新加坡國際關係學院海軍事務專家許瑞麟（Collin Koh）認為，北京對台發動的大規模軍演顯示出中國軍隊自1995-1996台海危機以來取得的進展。至少可以說，解放軍投入的軍力，以及成功進行了如此大規模的軍演，展現出遠遠高出1990年代的戰力。

分析人士認為，北京會將盡力將其軍事和經濟行動維持在引爆戰爭的門檻之下，以避免與美國發生直接衝突。華盛頓德國馬歇爾基金會亞洲計畫主任葛來儀認為，緊張情勢不太可能長期維持，但一場重大危機肯定會影響航運、保險費用、貿易通道以及全球供應鏈。

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