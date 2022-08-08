路透：兩岸軍艦對峙 公海玩「貓捉老鼠」

7日上午約有10艘解放軍與台灣的軍艦停留在台灣海峽中線附近，多艘解放軍軍艦數度進逼中線。圖為一艘解放軍軍艦6日在台灣周邊演習。(新華社)

中國大陸不滿美國眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台，發動為期4天的圍島軍演。路透指出，兩方軍艦7日在海峽中線附近對峙，如同「貓捉老鼠」遊戲，一方試圖越界，另一方擋路，最後退回另一邊。知情人士稱「雙方表現得很克制」。

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路透引述消息人士透露，7日上午約有10艘解放軍 與台灣的軍艦停留在台灣海峽中線附近，彼此距離很近，多艘解放軍艦數度進逼中線，台灣海軍一直在附近監視，並盡可能不讓中國軍艦越過這條線。

知情人士說，「雙方表現得很克制」。他形容這有如公海上的「貓捉老鼠」遊戲，「一方試圖越界，另一方擋路，迫使他們落入較不利的位置，最後退回另一邊」。

為應對中國大陸軍事演習，台灣岸基反艦導彈和愛國者地對空導彈處於待命狀態。

報導指出，中國軍隊大規模圍島軍演於4日開始，集中在台灣周圍6處地點。一名軍事評論員指出，從現在起，解放軍在台灣海峽中線以東舉行軍事演習，將成為「常態化」。

這名評論員聲稱，台灣海峽中線從未被中方承認為合法，而只是上一世紀由美軍為戰鬥需要「憑空想像」所畫出的。

另據紐約時報報導，由於中國官媒大肆報導演習消息，令許多社群媒體 用戶欣喜若狂。在微博上，幾個熱門話題都是關於軍演。由「人民日報」發起的標籤「中國完全有決心有辦法有能力維護國家統一」，瀏覽人次超過5億。另一個標籤「中國說到做到」，瀏覽人次超過5000萬。

在微信上，多篇被廣泛分享的文章都向中國人民保證，中國政府正在打一場持久戰。輿論風向逐漸從對政府無法對裴洛西訪台採取行動的憤怒，轉向支持解放軍的軍演行動。