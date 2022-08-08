我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

連2天檢測陰性 拜登結束隔離 回德拉瓦老家

路透：兩岸軍艦對峙 公海玩「貓捉老鼠」

中國新聞組／北京8日電
7日上午約有10艘解放軍與台灣的軍艦停留在台灣海峽中線附近，多艘解放軍軍艦數度進逼中線。圖為一艘解放軍軍艦6日在台灣周邊演習。(新華社)
7日上午約有10艘解放軍與台灣的軍艦停留在台灣海峽中線附近，多艘解放軍軍艦數度進逼中線。圖為一艘解放軍軍艦6日在台灣周邊演習。(新華社)

中國大陸不滿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台，發動為期4天的圍島軍演。路透指出，兩方軍艦7日在海峽中線附近對峙，如同「貓捉老鼠」遊戲，一方試圖越界，另一方擋路，最後退回另一邊。知情人士稱「雙方表現得很克制」。

來源：YouTube

路透引述消息人士透露，7日上午約有10艘解放軍與台灣的軍艦停留在台灣海峽中線附近，彼此距離很近，多艘解放軍艦數度進逼中線，台灣海軍一直在附近監視，並盡可能不讓中國軍艦越過這條線。

知情人士說，「雙方表現得很克制」。他形容這有如公海上的「貓捉老鼠」遊戲，「一方試圖越界，另一方擋路，迫使他們落入較不利的位置，最後退回另一邊」。

為應對中國大陸軍事演習，台灣岸基反艦導彈和愛國者地對空導彈處於待命狀態。

報導指出，中國軍隊大規模圍島軍演於4日開始，集中在台灣周圍6處地點。一名軍事評論員指出，從現在起，解放軍在台灣海峽中線以東舉行軍事演習，將成為「常態化」。

這名評論員聲稱，台灣海峽中線從未被中方承認為合法，而只是上一世紀由美軍為戰鬥需要「憑空想像」所畫出的。

另據紐約時報報導，由於中國官媒大肆報導演習消息，令許多社群媒體用戶欣喜若狂。在微博上，幾個熱門話題都是關於軍演。由「人民日報」發起的標籤「中國完全有決心有辦法有能力維護國家統一」，瀏覽人次超過5億。另一個標籤「中國說到做到」，瀏覽人次超過5000萬。

在微信上，多篇被廣泛分享的文章都向中國人民保證，中國政府正在打一場持久戰。輿論風向逐漸從對政府無法對裴洛西訪台採取行動的憤怒，轉向支持解放軍的軍演行動。

解放軍 裴洛西 社群媒體

上一則

中再放寬國際航班熔斷措施 專家：有利加快國際航班恢復

下一則

分析：解放軍有能力隨時封鎖台灣

延伸閱讀

裴洛西與劉德音 誰讓台灣更安全？

裴洛西與劉德音 誰讓台灣更安全？
解放軍高層不回應美方電話 北京：溝通需要誠意

解放軍高層不回應美方電話 北京：溝通需要誠意
裴洛西訪台 60.1%台灣人不擔心兩岸進一步軍事衝突

裴洛西訪台 60.1%台灣人不擔心兩岸進一步軍事衝突
安倍國葬台灣誰去？恐為下個觸發點

安倍國葬台灣誰去？恐為下個觸發點

熱門新聞

(取自央視)

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

2022-08-04 03:20
東部戰區披露影片，宣示「嚴陣以待聽令而戰」、「埋葬一切來犯之敵」。(視頻截圖)

解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

2022-08-02 02:30
瑯琊病毒在山東、河南已經發現35例感染個案。（美聯社）

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

2022-08-07 03:40
中國外交部5日傍晚宣布對裴洛西訪台採取對美反制措施。（圖／取自大陸外交部官網）

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

2022-08-05 09:36
解放軍遠程火箭炮近年技術有所突破，提高射程與精度，圖為解放軍4日對台灣周邊進行的遠火射擊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

專家：遠程火箭彈技術大突破 對台不需用「東風」

2022-08-06 11:18
解放軍東部戰區公布抵近台灣演訓的照片，圖中的白色尖塔，中媒稱經證實是花蓮和平電廠煙囟，直線距離僅11.78公里，左側為共軍南京艦上的士兵持望遠鏡瞭望。（新華社）

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

2022-08-06 22:00

超人氣

更多 >
中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪
中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人
降通膨法案 參院過關

降通膨法案 參院過關
王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」
不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高

不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高