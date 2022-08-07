我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：中台10艘軍艦停留海峽中線附近 上演「貓捉老鼠」

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

中戰力急速提升 台海衝突緊張超越1996年

中國新聞組／北京7日電
圖為解放軍東部戰區4日對台灣周邊發射彈道飛彈。（取材自「東部戰區」微信公眾號）
圖為解放軍東部戰區4日對台灣周邊發射彈道飛彈。（取材自「東部戰區」微信公眾號）

美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台引起中國憤怒，海事局昨天連發三起航行警告，在黃海南部、渤海部分海域，實施10日到一個月不等的長期軍演。媒體和專家認為，此次台海緊張局勢比上一次台海衝突區域更加廣泛，烈度更強，解放軍展示的武器也更加先進。

美國之音報導，中美上一次因為台灣問題而引發緊張局勢升級是在26年前的1996年，當時中國因為不滿白宮同意台灣的總統李登輝前往他的母校康乃爾大學發表帶有政治意涵的演講，因而在台海舉行多輪實彈演習。

據報導，當時的美國國防部長威廉裴利（William Perry）曾把解放軍的演習稱為「魯莽與危險」的行為，建議柯林頓總統向台海地區派遣兩個航母戰鬥群。當時正在出席兩會的解放軍代表團有人放話說要擊沉美國的航母，不過，當時的解放軍連美國航母在哪裡也摸不清楚，因此只好鳴金收兵，草草收場。

時隔26年，北京再次在台海舉行大規模實彈演習。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）引述前美國國防部副部長佛洛諾依（Michele Flournoy）的話說：「現在已經是完全不一樣的形勢，」佛洛諾依指「對我們的部隊而言，環境已經變得更具競爭、也更危險。」

報導指出，中國受到第一次波灣戰爭震撼以及1996年台海危機羞辱，從此啟動全面的軍事現代化建設，不僅強化太空衛星資產，而且致力於建設一支現代化的空軍和藍水海軍。美國參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)將中國軍力的迅速提升稱為「戰略地震」，他曾表示，「我們正在見證世界所看到的全球地緣戰略力量最大的變化之一」。

紐約時報引述專家的話說，中國軍方在台灣周邊海空域正在進行的大規模軍事演習，有可能改變台海的現狀，就像26年前的演習「抹去」了海峽中線一樣。

解放軍 國防部 北京

上一則

三亞封城防疫／酒店半價續住 遊客：三亞發國難財

下一則

北京試點老人貸款買房 首付最低35% 網民：死了誰還錢

延伸閱讀

陸艦公布照片疑侵入台領海 距花蓮海岸僅11.78公里

陸艦公布照片疑侵入台領海 距花蓮海岸僅11.78公里
陸演訓戰略浮現攻台軍事布局 72小時完成台海封鎖

陸演訓戰略浮現攻台軍事布局 72小時完成台海封鎖
解放軍射飛彈 台學者：2戰術缺失高效飽和攻擊力不足

解放軍射飛彈 台學者：2戰術缺失高效飽和攻擊力不足
中國軍演3意涵 台海恐掀巨變

中國軍演3意涵 台海恐掀巨變

熱門新聞

(取自央視)

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

2022-08-04 03:20
東部戰區披露影片，宣示「嚴陣以待聽令而戰」、「埋葬一切來犯之敵」。(視頻截圖)

解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

2022-08-02 02:30
中國外交部5日傍晚宣布對裴洛西訪台採取對美反制措施。（圖／取自大陸外交部官網）

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

2022-08-05 09:36
張常寧與籃球選手吳冠希補辦婚禮。（取材自微博）

中國女排張常寧嫁籃球選手 姚明賀詞：生娃不能放給排球

2022-07-30 08:53
黎德聰13歲被以3500元拐賣至安徽嫁於40歲男子，後生下兩孩。（視頻截圖）

雲南13歲女被拐賣安徽生子 全村監視 被威脅「敢逃跑挑斷腳筋 」

2022-07-31 10:00
閔亨才在崖洞中。（取材自紅星新聞）

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

2022-07-30 07:00

超人氣

更多 >
對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟
鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱
房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍

房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍
涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場