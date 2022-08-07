中戰力急速提升 台海衝突緊張超越1996年

圖為解放軍東部戰區4日對台灣周邊發射彈道飛彈。（取材自「東部戰區」微信公眾號）

美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台引起中國憤怒，海事局昨天連發三起航行警告，在黃海南部、渤海部分海域，實施10日到一個月不等的長期軍演。媒體和專家認為，此次台海緊張局勢比上一次台海衝突區域更加廣泛，烈度更強，解放軍 展示的武器也更加先進。

美國之音報導，中美上一次因為台灣問題而引發緊張局勢升級是在26年前的1996年，當時中國因為不滿白宮同意台灣的總統李登輝前往他的母校康乃爾大學發表帶有政治意涵的演講，因而在台海舉行多輪實彈演習。

據報導，當時的美國國防部 長威廉裴利（William Perry）曾把解放軍的演習稱為「魯莽與危險」的行為，建議柯林頓總統向台海地區派遣兩個航母戰鬥群。當時正在出席兩會的解放軍代表團有人放話說要擊沉美國的航母，不過，當時的解放軍連美國航母在哪裡也摸不清楚，因此只好鳴金收兵，草草收場。

時隔26年，北京 再次在台海舉行大規模實彈演習。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）引述前美國國防部副部長佛洛諾依（Michele Flournoy）的話說：「現在已經是完全不一樣的形勢，」佛洛諾依指「對我們的部隊而言，環境已經變得更具競爭、也更危險。」

報導指出，中國受到第一次波灣戰爭震撼以及1996年台海危機羞辱，從此啟動全面的軍事現代化建設，不僅強化太空衛星資產，而且致力於建設一支現代化的空軍和藍水海軍。美國參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)將中國軍力的迅速提升稱為「戰略地震」，他曾表示，「我們正在見證世界所看到的全球地緣戰略力量最大的變化之一」。

紐約時報引述專家的話說，中國軍方在台灣周邊海空域正在進行的大規模軍事演習，有可能改變台海的現狀，就像26年前的演習「抹去」了海峽中線一樣。