俄外長：美橫行霸道 注定沒前途

中國外交部長王毅(右)，5日在金邊與俄羅斯外長拉夫洛夫會面。(取材自中國外交部)

在出訪柬埔寨期間，拒絕與美國國務卿布林肯、日本外務大臣林芳正見面的中國外交部長王毅 ，5日在金邊與俄羅斯外長拉夫洛夫會面，雙方同意保持戰略協調，深化務實合作。

拉夫洛夫說，「美國一向橫行霸道，其霸權政策與國際社會共識背道而馳，注定沒有前途」，並稱俄方願和中方一道，共同維護國際法、聯合國 憲章的宗旨和原則。

據外交部新聞稿，王毅在會見時，讚賞俄方第一時間重申「堅定支持一個中國原則，反對任何侵犯中國主權和領土完整的行徑」，展現了中俄戰略協作的高水平。

他接著說，中方願和俄方一道，更有力地維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，更有效地實現持久安全與持續發展。

王毅表示，中俄應共同促進地區發展，加大和地區國家抗疫、衛生健康、互聯互通、數位經濟、綠色低碳合作以及打造可靠的區域產業鏈供應鏈，支持東協主導和東協方式，引導地區國家追求共同、綜合、合作、可持續的「真安全」，不要唯我獨尊、崇尚對抗的「假安全」，堅持以聯合國憲章宗旨原則為基礎的「真秩序」，反對霸道霸凌的「假秩序」。

澎湃新聞引述聯合早報報導，新加坡 外長維文5日結束金邊第55屆東盟外長會議時表示，當前的台海局勢讓他必須告訴所有新加坡人，「這是一個危險的時刻」。

維文表示，在他的觀察中，中美兩國都不尋求衝突，但還是有發生意外和誤判的危險。

「我知道中美必須競爭，甚至可能對抗，但所有人都利害與共（have skin in the game）。我們真的希望美國和中國能夠共處。」維文說。