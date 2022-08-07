中軍艦花蓮外海「打卡」 網友嘲諷台艦鏽跡斑斑

新華社發布解放軍艦艇5日抵近台灣本島演訓的相片，遠方艦艇為台灣蘭陽艦飛彈巡防艦。畫面中，台灣海岸線肉眼已清晰可見。（新華社）

解放軍 東部戰區5日繼續在台島北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演訓，中國大陸官媒除刻意公布背景出現中央山脈、花蓮和平電廠遠景的照片，顯示解放軍艦艇疑似進入台灣領海「打卡」，還特別嘲諷「陪訪」解放軍的台灣蘭陽艦全艦鏽跡斑斑，是美軍淘汰後租給台軍的，老舊不堪又不堪一擊，「葬身魚腹是這些戰艦的基本歸宿」。

美國國會眾議長裴洛西 2日訪台後，中國大陸除嚴厲譴責，向美方提出嚴正交涉和強烈抗議外，解放軍並在2日晚開始，由東部戰區陸續在台灣周邊開展一系列聯合軍事行動，在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓。

5日深夜，新華社發布一組相片，觀察者網解讀：「照片顯示，解放軍艦艇抵近台灣島，台灣島海岸線肉眼清晰可見。在我軍艦艇與台灣島之間，只隔著一艘老舊台艦」。這張照片並被部分台媒及台灣攝影 師指出多處不合理，懷疑是假照片。

環球時報報導，解放軍軍艦在抵近台灣的同時，台軍派出了「濟陽級」蘭陽艦和疑似「康定級」護衛艦「陪訪」。照片中顯示的台海軍「濟陽級」蘭陽艦舷號為935，艦齡已有51年，外觀鏽跡斑斑，這也被許多網友嘲笑為「海上移動古董」，「具有厚重的歷史沉澱感」。

報導並引述軍事專家宋忠平表示，台軍「濟陽級」蘭陽艦是美軍淘汰之後租給台軍的，這條軍艦已經老舊不堪，不堪一擊，其所安裝的「精確制導」的武器，包括防空體系相對解放軍而言要弱得多，一旦爆發衝突，這條船絲毫討不到便宜。

「不僅台軍的『濟陽級』、『康定級』，還有從美國購買的二手『派里級』，和我軍21世紀之後的戰艦相比代差巨大，如果真的爆發衝突，葬身魚腹是這些戰艦的基本歸宿。」宋忠平稱。