太原艦現身釣島 日驅逐艦跟監

日本自衛隊統合幕僚監部5日通報，在釣魚島西北偏西約110千米的海域發現正在向東航行的中國海軍052D型導彈驅逐艦「太原號」。(取材自觀察者網)

解放軍目前正在台島周邊海空域舉行軍事演訓，日本 自衛隊統合幕僚監部5日通報，在釣魚 島西北偏西約110千米的海域發現正在向東航 行的中國海軍052D型導彈驅逐艦「太原號」。隨後網上更傳出自衛隊在東海拍到殲20戰機，但中方已查明此為合成圖。

觀察者網報導，日方稱，太原艦在釣魚島以西約100千米至60千米的海域南北游弋，4日晚9時許，太原艦在釣魚島以西約80千米海域向西北方航行，日方出動「澤霧」號驅逐艦跟監。

澎湃新聞報導，網上近日更流傳出日本自衛隊首次在台灣以東海域拍攝到了中國隱身戰機殲20的照片。圖片右下角有「航空自衛隊攝影」相關字樣。

截取這張照片反搜發現，相似視角下拍攝的殲20圖片似在2021年珠海航展，網友@DS北風在2021年9月29日發布過一張類似角度的超高清珠海航展殲20圖。

以影像軟件Photoshop查證，@DS北風的殲20圖片和這張日本自衛隊拍攝的圖片能夠近乎完美地重疊。

這說明，網傳圖片極有可能是將2021年珠海航展上的殲20相關圖片，與日本防衛省綜合幕僚監部在5日發布的文件中的無人機圖片背景作結合，經後期處理、拼貼製成的。