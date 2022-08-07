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解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

央視：中軍演3突破3變化 導彈打得準、力度最大

中國新聞組／北京7日電
解放軍遠程火箭炮近年技術有所突破，提高射程與精度，圖為解放軍4日對台灣周邊進行的遠火射擊。（取材自「東部戰區」微信公眾號）
解放軍遠程火箭炮近年技術有所突破，提高射程與精度，圖為解放軍4日對台灣周邊進行的遠火射擊。（取材自「東部戰區」微信公眾號）

中共自2日起在台灣周圍進行「圍島」軍事演訓，官媒昨天引述軍事專家初步總結指出，這次演訓有強烈的針對性，要震懾的對象不只「台獨」，還包括美國。這是解放軍歷次台海演習中力度最大一次，迫近合圍台灣前所未有；演習有三個突破，三個變化，並徹底打破了美國人所劃的所謂「海峽中線」。官媒並官宣東風41已是「當今世界最強、最厲害的洲際導彈」。

央視新聞昨天引述國防大學教授孟祥青分析指出，解放軍這次在台灣周邊開展的演訓活動有三個突破。一是迫近台灣，過去演訓主要在大陸沿線，這一次直接劃到了台灣周圍；二是合圍台灣，六個區域猶如鎖鍊把「台獨」死死困在台灣之內；三是懾阻外部勢力的干預，南邊兩個區域可對進出南海必經的巴士海峽實行聯合封控，對外部的勢力起到了直接的震懾作用。

孟祥青說，選擇六大演習區域也蘊含著深刻的內涵。其中位在平潭島東南的第一塊區域，實際上是徹底打破了美國人給劃的所謂的「海峽中線」，且六大區域連成一條線，就像一個絞鎖一樣，絞索的結正好在西南這個方向。

這一次的演習行動和1996年相比也有三個變化。孟祥青說，第一個變化是1996年那次演習主要是針對1995年李登輝訪美的一系列「台獨」動作，這一次主要是靠近台灣；第二個變化是比那次的力度、強度要高得多。這一次可以說是我們歷次台海危機中演習中力度最大、強度最高、最具有威懾力的一次；第三個變化是第一次組織了航母編隊的震懾性的演練。雖然是演訓，但可以隨時由訓轉化為實戰。

這次發射的常規導彈也表現出了三個特點，孟祥青說，這次火箭軍的常規導彈打得非常準，第一個就是精準打擊；第二個突防能力強，可突破反導系統；第三個就是它的生存能力也很強。這次我們常導好多都是機動式發射，打完就可以走。

孟祥青並表示，這次演訓行動要震懾的不只是「台獨」，不只是島內的分裂勢力，也包括美國。「我們這次演習確實是有強烈的針對性的」。美眾議院議長裴洛西作為美國的3號實權人物竄訪台灣，嚴重違反一個中國的原則。只要美國不改變這種說一套做一套的作風，不改變這樣一種冷戰思維和霸權思維，中美關係很難穩定。

另央視網原創短視頻欄目「小央視頻」5日訪問軍事專家邵永靈表示，由中國航天科技集團有限公司研製的固體洲際彈道導彈「東風-41」採用固體燃料發動機，保質期更長，作戰反應迅速，採用車載機動發射，安全性更高，「已是當今世界最強、最厲害的洲際導彈」。

解放軍 裴洛西 中共

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