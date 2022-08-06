中大使稱統一後要對台灣民眾「再教育」 持續引發批評

中國駐法國大使盧沙野3日接受法國BFM電視台直播專訪時語出驚人表示，統一後將對台灣民眾實施「再教育」。（取材自中國駐法國大使館網站）

法國國際廣播電台（RFI）報導，中國駐法國大使盧沙野 日前公開表示，統一後要對台灣民眾進行「再教育 」，引起的爭議連日不斷。報導稱，與法國總統馬克宏同屬前進黨的歐洲議員Nathalie Loiseau形容盧沙野有關說法「可恥」。

巴黎政治學院歐洲問題專家Patrick Martin Genier指出，「再教育」一詞讓一些人聯想到納粹的集中營，蘇聯和毛澤東時期的勞改營。「盧沙野的說法真不可思議！對2,300萬台灣人再教育，等於把台灣島整個變成一個大集中營……」

德國之聲中文網指出，盧沙野這番談話引來國際輿論與有關團體的批評。報導稱，「再教育」一說尤其觸碰到維吾爾 人權團體與支持者的底線，紛紛發聲反對。

旅美維吾爾人權律師阿薩特（Rayhan Asat）說，「過去幾天台灣爭議我不作聲，但此事與我有關。中國官員說台灣人也需要再教育，充分說明中國本質。」

法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）表示，「再教育」一詞讓人想起痛苦的歷史，包括二戰、蘇聯和毛澤東時期，最近一次提到再教育則是中國對新疆維吾爾人的再教育，中國當局公開闡釋所謂「教育轉化」。

朱利安說，「此番言論不僅讓部分法國人看清中國對台灣的企圖，也很可能是中國大使的策略性錯誤，因為這恐怕再重創他和中國的形象。」

無國界記者組織（Reporters Without Borders）法國總部主席韓石（Pierre Haski）則指出中國與民主國家意識形態上的差異，「（盧沙野）的法文很好，但我想他沒有掌握『再教育』這個詞對西方觀眾的衝擊：這非常兇惡，是毀滅性的陳述」。

根據法國BFM電視台的專訪影片，盧沙野受訪時的原話是：「統一後，我們要進行一次再教育。」

中國駐法國大使館官網公布盧沙野3日就美國眾議院議長裴洛西訪台接受BFM電視台直播專訪時的問答全文。盧沙野在回答相關問題時說，「10年、20年前，絕大部分台灣民眾支持統一，但為什麼現在變了呢？因為民進黨搞了很多反華宣傳。相信只要進行再教育，台灣民眾會重新變為愛國者」。

盧沙野還說，「未來中國實現統一、台灣回歸祖國，在正確教育的影響下，台灣民眾一定會成為支持統一的愛國者」。