南韓外長挺「一中」 下周訪華 「不容單方改變台海現狀」

南韓外長朴振（右）預計下周將訪問中國，與中國外長王毅（左）會晤。圖為兩人在G20外長會的場邊會。（取材自南韓外交部官網）

中國與南韓 新政府關係頗受矚目，最新消息顯示，南韓外長朴振表態支持「一個中國」、不容單方改變台海現狀，並將於下周訪中國，成為尹錫悅政府首位訪中高官。朴振將與中國外長王毅 在青島會談，並討論雙邊關係及朝鮮半島情勢，也可能討論「晶片 四方聯盟」有關議題。

韓聯社報導說，朴振5日在柬埔寨金邊出席東亞峰會（EAS）外長會議上表示，韓方對台海緊張局勢加劇深感憂慮，並稱不能容忍用力量單方面改變現狀，而這一措辭是美、日等國在譴責俄羅斯入侵烏克蘭或中國政府對台行動時常用的表述，韓方使用這一表述實屬罕見。

朴振強調，韓方支持「一個中國」原則，台海的和平穩定對南韓乃至整個地區的安全和繁榮至關重要。一旦其地緣政治矛盾激化，可能會引發供應鏈紊亂等巨大的政治、經濟動盪。他說，在來自北韓的安全威脅日益增長的情況下，台海緊張加劇將對朝鮮半島的和平與穩定產生負面影響。

另外，韓聯社5日中午披露，應中國國務委員兼外長王毅邀請，南韓外長朴振將於8日至10日訪問中國，他和王毅將在青島舉行會談，討論雙邊關係以及朝鮮半島、地區和國際熱點問題等。報導稱，中韓外長會談將在9日舉行，在中國與南韓迎來建交30周年之際，就朝鮮半島和地區局勢進行深入探討，朴振也將以視訊連線方式，與當地韓僑和企業家座談，並與南韓駐北京使領館官員舉行會議。

報導特別提到，鑒於南韓正考慮加入由美國主導的「晶片四方聯盟」，相關問題或成為議題。

此前王毅與朴振才在7月7日，藉著印尼峇厘島舉行的20國集團（Ｇ20）外長會之機會晤。