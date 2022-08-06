中國承建印尼雅萬高鐵 首組列車下線 最高運行時速350公里

一列雅萬高鐵高速動車組5日行駛在位於山東省青島市的中車四方股份公司環形試驗線上。(新華社)

由中國承建的印尼 雅萬高鐵，繼全線13座隧道全部貫通後，如今則進一步宣告首組列車完成生產。

香港文匯報報導，出口印尼，用於雅萬高鐵的高速動車組和綜合檢測 列車，5日在中車青島基地下線，11組高速動車組和1組綜合檢測列車即將運往印尼，「這標誌著最高運行時速350公里、中國出口國外的首列高速動車組正式誕生」。

報導稱，雅萬高速動車組是中國高端裝備「走出去」的又一代表作，標誌著「一帶一路 」標誌性項目雅萬高鐵建設取得重要進展。

央視新聞報導，列車在「復興號」動車技術平台基礎上，融合印尼本土文化，適應印尼當地運用環境，為雅萬高鐵量身定制，也是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外落地。

雅萬高鐵連接印尼首都雅加達和西爪哇省省會萬隆，全長約142公里，是「一帶一路」建設和中印尼兩國務實合作的標誌性項目，也是中國高鐵首個全系統、全要素、全產業鏈在海外建設項目。預計2023年6月通車，屆時雅加達到萬隆的車程將由現在的3個多小時縮短至40分鐘。

新華社曾報導，雅萬高鐵項目總造價約55億美元(約372人民幣)，中國國家開發銀行提供項目造價75%的貸款，剩餘25%為項目資本金，由中印尼合資公司提供。

此前在6月21日雅萬高鐵的全線13座隧道都達到貫通，7月1日正式啟動有砟軌道鋪設工作。

中國鐵路國際有限公司負責人表示，此次下線的高速動車組和綜合檢測列車，是由中國國家鐵路集團有限公司所屬中國鐵路國際有限公司牽頭，組織雅萬高鐵中方企業聯合體成員單位之一的中車青島四方機車車輛股份有限公司，依託時速350公里復興號中國標準動車組的先進成熟技術，適應印尼當地運行環境和線路條件，融合印尼本土文化，進行適應性改進，採用中國標準設計製造。

一列雅萬高鐵高速動車組5日亮相動車組下線啟運儀式現場。(新華社)

據悉，雅萬高鐵高速動車組車體外觀呈流線型，採用銀、紅色塗裝，寓意「繁榮昌盛」；配有由印尼國寶級動物「科莫多龍」紋理抽象的紅色多邊形圖案，體現人與自然和諧共生的理念；內飾主色系為灰、紅、藍三色，取自印尼「婆羅浮屠」佛塔、國旗和海洋；座椅均嵌有印尼「巴迪克」風格的祥雲圖案。

據報導，雅萬高鐵高速動車組為動力分散型動車組，最高運營時速350公里，適應雅萬高鐵沿線運行環境，採用智能感知技術，配置地震監測預警系統，通過全車設置的2500多個檢測點，可對所有關鍵系統進行適時檢測、預警和診斷；採用高標準的耐腐蝕設計和先進防護技術，更具耐鹽霧、耐紫外線老化能力。