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與中利益紐帶「發現1個斬斷1個」… 官媒：制裁裴洛西們 讓疼痛持久真切

中國新聞組／北京6日電
裴洛西抵台訪問時的畫面。(視頻截圖)
裴洛西抵台訪問時的畫面。(視頻截圖)

中國外交部昨天宣布制裁美眾議院議長裴洛西(前譯波洛西)，官媒隨後發文指出，但凡裴洛西及其直系家屬在經商過程中，任何與中國大陸相關聯的利益紐帶，中方「發現一個就一定會斬斷一個」，要讓被稱為「國會山富婆」的裴洛西和她的家族「被夾得肉疼」的感覺將是真切而持久的。另有評論則旨這相當於「中國制裁狼牙大棒上又裝了一顆新釘子」。

大陸官媒環球時報昨天發表「制裁裴洛西們，讓其疼痛感持久真切」評論指出，作為美國政府三號人物，裴洛西成為中方迄今為止制裁級別最高的美方政治人物。

中方的制裁目前沒有說明具體措施，這恰恰表明了制裁的範圍可能會很廣。但凡裴洛西及其直系家屬在經商過程中，任何與中國相關聯的利益紐帶，發現一個就一定會被斬斷一個。裴洛西家族不僅現在的生意受損，將來所有在中國開拓市場的美國或第三方國家的商業公司，「對裴洛西家族都會像躲瘟神一樣避著點走」。中方的制裁決不會是象徵性的。

評論指出，被稱為「國會山富婆」的裴洛西，其家族經營著龐大的商業版圖。包括此前有香港媒體調查發現，裴洛西丈夫和兒子靠基金投資中國內地、香港及亞洲多區資產，瘋狂撈取油水，其丈夫創立的銘基環球投資（香港）旗下的「亞洲股息基金」有一半為中國大陸企業。而該基金的直接經營者是曾向民主黨捐款數百萬美元的金主。

「以後不僅這些生意鐵定是做不成了，民主黨的政治捐款來源也可能受到波及。以後裴洛西家族的「旋轉門」轉到任何與中國元素相連接的地方都會卡住，『被夾得肉疼』的感覺將是真切而持久的。 」對那些試圖以極端反華表演撈取個人利益的政客來說，中方的最新制裁是一次殺雞儆猴：誰想挖中美關係牆腳來給自己當墊腳石，一定會發現自己踩到了坑裡。

環球時報前總編輯胡錫進則評論稱這項制裁「大快人心」，「制裁美國的現任三號人物，這對中國來說是第一次」。西方的大官很多都亦官亦商，玩「旋轉門」，或者直系親屬經商，公開撈好處。隨著大陸經濟規模和開放度都不斷提升，機會越來越多，大陸制裁的效果或影響勢必持續增強。制裁裴洛西，相當於中國大陸制裁狼牙大棒上又裝了一顆新釘子。

裴洛西 香港 投資

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