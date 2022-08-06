中國大陸駐法大使盧沙野「再教育台灣人」說法 惹國際議論

中國駐法大使盧沙野表示，若統一將進行「再教育」，讓台灣人變回愛國分子。(取材自臉書)

中國駐法大使盧沙野 3日表示，若統一將進行「再教育 」，讓台灣人變回愛國分子。此番言論引起國際輿論抨擊，維吾爾 團體也發聲撻伐。

À ceux qui s’indignent du voyage à Taïwan de Nancy Pelosi, je conseille de réserver leur indignation aux propos scandaleux de l’ambassadeur de Chine, qui promet la réunification de Taïwan contre la volonté de ses habitants puis leur « rééducation ». C’est là qu’est le scandale. https://t.co/Ac8I6IoDqa — Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) August 3, 2022

中央社報導，盧沙野3日就美國眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）訪台一事接受BFM電視台（BFM TV）訪問時表示，若統一台灣，要進行再教育，讓台灣人變回愛國分子、再度支持統一。「再教育」一詞震驚歐洲各界，國際輿論發酵，引發眾多批評。

歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）在推特上寫道：「對於那些因裴洛西造訪台灣而感到憤怒的人，我建議他們把怒氣保留給中國大使荒誕的言論，他說將不顧台灣人民意願強行統一，並進行『再教育』。這真的很令人憤慨。」

領導歐洲議會參與英國脫歐談判的比利時前總理維霍夫斯達（Guy Verhofstadt）表示，「獨裁政權不能接受、甚至不能想像人民想生活在自由之中，他們想要『再教育』，言下之意就是壓迫和洗腦。千萬小心：台灣、烏克蘭、歐洲…」。

華盛頓維吾爾研究中心執行主任阿卜杜哈基姆．伊德瑞斯（Abdulhakim Idris）高呼，過去五年來，他們努力告訴世界中國利用維吾爾人為測試對象，想把種族滅絕策略轉移到世界其他地方，「不相信我們，現在中國說要在台灣設集中營」。

旅美維吾爾人權律師阿薩特（Rayhan Asat）也表示，「過去幾天台灣爭議我不作聲，但此事與我有關。中國官員說台灣人也需要再教育，充分說明中國本質」。

無國界記者組織（Reporters Without Borders）法國總部主席韓石（Pierre Haski）指出中國與民主國家意識形態上的差異，「（盧沙野）的法文很好，但我想他沒有掌握『再教育』這個詞對西方觀眾的衝擊：這非常凶惡，是毀滅性的陳述」。

盧沙野專訪影片在不同社群媒體平台都引起大規模討論。除部分網友稱讚盧沙野外，許多網友則質疑電視台為何能允許有人說出這種言論；也有人批評盧沙野「完全瘋了」，竟公然「宣傳導致世界各地流血的極權政體」。