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波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

波洛西訪台／對台海空聯合軍演 中國東海戰區名將坐鎮

中國新聞組╱北京4日電
東部戰區海軍任務艦艇已依令抵達台島以東預定海域。(取材自央廣軍事)
東部戰區海軍任務艦艇已依令抵達台島以東預定海域。(取材自央廣軍事)

美眾議院議長波洛西出訪台灣，中方對此強烈譴責，解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織實戰化聯合演訓，東部戰區海軍近期迎來了新任政委，名將紛紛坐鎮東海；美媒報導，距離台灣最近的解放軍機場福建龍田機場似已擴建完工，學者指此機場顯然是一個前進基地。

據鄞州日報報導，曾擔任中國第一艘航空母艦「遼寧艦」的梅文，已經出任東部戰區中將副政治委員兼東部戰區海軍政治委員。梅文曾接裝過三型艦艇，親眼見證中國三代主戰艦艇的發展。

解放軍東部戰區目前在位台灣北部、西南、東南海空域，重點演練聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰能力。

3日上午，東部戰區空軍出動預警機、殲擊機、轟炸機等多型先進戰機，從多機場戰鬥起飛，到多空域執行任務，開展預警指揮、干擾壓制、兵力進壓等。東部戰區海軍在台島周邊海域開展聯合封控和聯合對陸對海打擊等多課目針對性演練。

另據美國之音報導，解放軍日前在福建平潭進行實彈演習，美國軍事媒體「戰區」（The War Zone）指出，距離台灣最近的解放軍機場福建龍田機場似已擴建完工，並有改裝後的殲6無人機進駐。

分析人士說，解放軍將龍田機場作為前進基地，搭配殲6無人機是在對台灣防空系統實施「戰略消耗」。不過也有分析人士認為，改裝殲6無人機已不符合現在中國大量生產無人機的成本效益，推測機場陳列的老舊殲6應是作為動員用的飛機。

據報導，台灣中華亞太安全治理學會資深研究員廖天威表示，自龍田機場起飛的解放軍戰機大概七分鐘就會抵達台北上空，顯然是一個前進基地，有利於解放軍對台轟炸與空中作戰，進一步為跨越海峽中線以及高強度的後勤整補跟兵力投送做準備。

梅文任東部戰區中將副政治委員兼東部戰區海軍政治委員。(取材自武漢晚報)
梅文任東部戰區中將副政治委員兼東部戰區海軍政治委員。(取材自武漢晚報)

機場 解放軍 遼寧艦

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