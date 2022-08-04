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波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

波洛西訪台 BBC：球踢給中國 習近平恐騎虎難下

中國新聞組／北京4日電
BBC報導，在中國國家主席習近平任內，兩岸的敵對情緒接逐漸加重。(新華社)
BBC報導，在中國國家主席習近平任內，兩岸的敵對情緒接逐漸加重。(新華社)

美國國會眾院議長波洛西訪問台灣，BBC刊登評論文章「『皮球』踢到習近平一邊，下一步會怎樣？」指出，危機升級的危險往往在於騎虎難下。環球時報另發表社評指出，「波洛西竄台這一頁，會被歷史當成廢紙撕掉」。

BBC評論文章指出，既然波洛西已經去了台灣——這是25年來到訪台灣的最高級別的美國官員——那麼將來會不會有其他人效仿？

該文章稱，既然中國已經舉行了如此大規模的實彈演習，距離台灣如此之近，為什麼不再來一次呢？每當中國戰機飛行到距離台島越來越近的地方，或者更頻繁地這樣飛行時，新的「正常」標凖就確立了。那麼，如果解放軍下次飛行不那麼靠近，離得稍遠一點，又在發出什麼訊號呢？

該文章指出，在中國國家主席習近平任內，兩岸的敵對情緒接逐漸加重，北京對台北施加的壓力也越來越大。

該文章說，在北京權力高層中更主張武統的人士一定對波洛西訪台暗自欣喜；因為此舉提供了一個可以藉口升級台灣周圍軍事演習的完美理由，為他們認為不可避免的那一天做凖備。屆時，台灣將被武力奪取。

該文章指出，這樣的戰爭可能會持續很久，使中國在很長一段時間內被國際社會唾棄，並扼殺中國經濟。那將是災難性的結果，而在中國首都北京，頭腦明智的人都清楚這一點。

另外，環球時報對波洛西訪台發表社評指出，「波洛西竄台這一頁，會被歷史當成廢紙撕掉」。

該社評指出，波洛西裝出要和台灣共同「應對外部挑戰」的樣子，實際上是變相地要求民進黨當局給自己進貢，一邊掏空台灣，一邊將其置於火藥桶上。某種意義上說，波洛西去台灣幾乎就是坑蒙拐騙。

該社評說，顯而易見，波洛西的眼睛始終瞄著這次竄台會給她帶來多少國內政治收益。而蔡英文需要表現出受寵若驚，但其心裡恐怕很難不去算計在波洛西回國後，民進黨當局要為此付出的代價。接下來，這種忐忑和不安不會緩解，只會不斷擴散、加重，最終在兩岸統一的大勢前化為「台獨」勢力的集體絕望。

該社評衝，中國這次反制美台勾連升級的系列軍演，將事實上對台灣島形成短暫封鎖，一些「台獨」開始緊張地計算天然氣還夠用幾天。而人就在台灣、大談「團結」的波洛西，吱過一聲嗎？誰又會真的相信，到了「台獨」末日的那一天，會有什麼「好朋友」來解救他們嗎？他們只會從棋子淪為棄子。

波洛西 北京 習近平

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