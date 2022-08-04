波洛西訪台 央視：多國政府發聲強烈譴責美

美國眾議院議長波洛西 訪台，大陸官媒定調波洛西此行是「竄訪」，並引述包括俄羅斯 、伊朗、敘利亞及尼加拉瓜等國對此表達譴責的回應。部分外媒則稱波洛西此行「譁眾取寵」、「危險魯莽」、「在中國傷口上撒了很多鹽」，已將美中關係推向新低。中國社交媒體則持續反應激烈，對解放軍至今未「穿越台灣」宣示主權表示失望。

央視新聞報導，波洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，訪「中國台灣」地區，多國政府發表聲明對此表示強烈譴責。俄羅斯外交部當地時間2日發表聲明表示，俄羅斯視波洛西訪台灣為公然挑釁，中方有權在台灣問題上採取必要措施，維護國家主權和領土完整。俄羅斯在台灣問題上同中國保持團結一致。

伊朗外交部發言人卡納尼說，美國官員嚴重侵犯中國大陸主權和領土完整的行為，只會導致局勢緊張和爭端加劇。敘利亞外交部2日強烈譴責波洛西訪台灣地區嚴重威脅世界和平與安寧。巴勒斯坦重申充分尊重一個中國原則；尼加拉瓜外交部強調任何國家、力量和個人都不應低估中國大陸政府和人民捍衛主權和領土完整的堅定決心和能力。

官媒環球時報旗下「樞密院十號」整理了外媒對波洛西台灣行的反應。美「時代」周刊警告稱，波洛西此行除譁眾取寵之外，並沒有帶來任何切實的好處。然而，代價將是美中關係繼續走上全面戰略競爭的道路。

俄羅斯衛星通訊社3日引述五角大樓負責人前顧問、退役上校麥格雷戈說：「拜登政府愚蠢，他們的台灣政策魯莽又危險。」路透、美國「巴倫周刊」都稱波洛西此行「將美中關係推向新低」。摩根史坦利亞洲前主席、現任耶魯大學教授斯蒂芬·羅奇說：「這在中國大陸的傷口上撒了很多鹽」、「你必須非常認真地對待發生事故的可能性」。

美國麻省理工學院中國軍事專家弗拉維爾表示，解放軍計畫中的演習似乎比1995年和1996年台海危機期間的規模更大。英國廣播公司（BBC）2日引述白宮國家安全委員會前政策顧問哈格．切馬力說，美國還是需要中國大陸來影響俄羅斯決策，波洛西此時訪台，時機尷尬。

自由亞洲電台報導，此前北京 當局對波洛西訪台傳聞的回應一直非常強硬，不少人猜測大陸或許會採用軍事手段，但波洛西專機順利在台灣降落，許多網民表示失望，認為北京當局從來只會嘴上譴責，沒有實際行動，社交媒體反應激烈。但也有一些網民理解政府的做法稱「一場戰爭不會讓我們的日子更好過」。