波洛西訪台 環時：打破「海峽中線」默契和克制

美國眾議院議長波洛西訪台，人民日報3日在頭版發表署名「評論員」文章「中國政府和中國人民實現祖國統一的決心堅如磐石」。圖為示意圖。(取材自觀察者網)

美國眾議院議長波洛西 抵台訪問，北京 方面嚴厲表達不滿，官媒昨天重批美國「變本加厲搞『以台制華』，必將付出沉重代價」；國台辦更罕見在12小時對此做了9次回應。中國大陸學者及官媒則稱，波洛西訪台反讓中國能順勢打破「海峽中線」的默契和克制，推進了兩岸統一進程，「也許有一天我們都會感謝『波洛西同志』」。

人民日報昨天在頭版刊登「中國政府和中國人民實現祖國統一的決心堅如磐石」文中，大力抨擊美方讓波洛西訪台，指美方「沒有誠信」、「說一套、做一套」；並指波洛西訪台是美方藉打「台灣牌」、搞「以台制華」，遏制中國發展。

人民日報鐘聲4日也刊出評論指出，波洛西訪台實質是美國企圖利用台灣問題對中國進行戰略牽制和消耗這一圖謀的又一次曝光，這種拙劣的政治伎倆，充分暴露美國用心極其險惡。解放軍 正在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，這是針對美方近期在台灣問題上消極舉動採取的嚴正震懾。中國必須統一，也必然統一，不會也不可能因為波洛西之流的竄訪挑釁而有任何改變。

解放軍報也在昨天頭版刊登評論員文章，警告波洛西訪台進一步加劇台海緊張局勢升級。解放軍高度戒備，將展開一系列針對性軍事行動予以反制。央視3日晚的新聞聯播也花近半小時報導波洛西相關新聞，宣傳規格罕見之高。

另國台辦也針對波洛西的台灣行，自3日上午起密集發表包括新聞稿、談話等發各種反制措施，初步統計在12小時有9次回應，也是近年罕見。國台辦發言人馬曉光指稱，台獨是絕路，外人靠不住，幻想以武謀獨只會加速滅亡。

中國官媒環球時報昨天刊出評論文章「也許有一天我們都會感謝『波洛西同志』」指出，解放軍海空軍若直接將波洛西的飛機打下來，中美之間可能直接爆發軍事衝突。但中國要的是祖國統一，並不是跟美國開戰。現在的形勢有點類似1958年砲擊金門時「只打蔣艦、不打美艦」，這是一種鬥爭策略。

事實上，從波洛西踏上台灣土地的那一刻起，所謂的「海峽中線」已經徹底不復存在了。接下來的軍演地點已經充分說明了這個問題。大陸已順勢打破有關「海峽中線」的默契和克制；突破所謂的「海峽中線」，也許只是大陸反制、懲戒波洛西訪台的一步。

北京日報旗下微信公眾號「長安街知事」引述中美人文交流研究中心執行主任王文表示，此事讓全球都聽到了中國的憤怒，看到中國的堅忍與耐力，把時間拉長看，波洛西竄台反而將推進了兩岸統一進程。