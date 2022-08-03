波洛西訪台／解放軍繞台實彈演訓 海空域炮火齊發

福建省軍區近日在閩南某海域組織防空實彈射擊，全面檢驗複雜條件下整體作戰能力。圖為部隊於夜間進行實彈射擊。(取材自東部戰區官方微博)

波洛西 專機2日抵達台北松山機場後，北京 當局接連譴責波洛西，並宣布解放軍 在台島周邊六區開展聯合演訓，以遠程火力實彈射擊、常導火力試射封鎖台灣，戰機2日晚間也穿越台灣海峽。由於東部戰區距離台北、高雄最近僅數十公里，導彈將穿越台島上空形同解放軍對台灣最「近身」的嚴厲警告。

新華社2日受權公告，解放軍將於8月4日12時至7日12時，在相關海域和空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。根據公告示意圖及坐標位置，軍事演訓圍繞中國台灣地區進行。

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解放軍在台島周邊劃定了6塊演習區域，並公布演習劃定區域的經緯度。從公告可以看出，6塊演習區域分布在在台島東部、北部、西南部、東南部以及台灣海峽，包圍了台島。

解放軍近日主動密集地釋放軍演消息，兩天來就釋出在8月1日7日之間，在渤海、東海、南海至少十處海域進行實彈射擊或軍事訓練。

東部戰區新聞發言人施毅表示，2日晚開始，東部戰區在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。

軍事專家韓東指出，與1996年的台海演習相比，這次演習最大特點是演習區域包圍台灣，尤其是台灣東部，演習包括在台灣東部將進行常導火力試射，這意味著導彈將穿越台島上空，這是對「台獨」勢力的嚴厲警告。

國防部發言人吳謙2日表示，中方曾多次闡明波洛西到訪台灣的嚴重後果，但波洛西明知故犯，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重破壞中美兩國兩軍關係。美方此舉向「台獨」分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，進一步加劇了台海緊張局勢升級。