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波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

波洛西訪台／解放軍9架轟6K同框 裝甲車集結廈門

記者林宸誼、陳言喬／綜合報導
解放軍公布轟6K戰機9機同框。（視頻截圖）
解放軍公布轟6K戰機9機同框。（視頻截圖）

為了反制波洛西訪台，解放軍連日公開多樣「國之殺器」展示盛大軍容。繼運油20、東風17之後，央視公開殲20戰機實兵對抗及轟6K跨晝夜實戰化演訓畫面，其中，轟6K更是罕見出現9機同框的畫面。另外，福建廈門傳出解放軍大規模集結，八輪裝甲車開上公路。

來源：YouTube

央視軍事報導，轟6K轟炸機，具備遠程奔襲、大區域巡邏，和防區外打擊等能力。裝備轟6K的解放軍空軍航空兵某師，近年來戰巡南海、台海、西太平洋，短短幾年內實現從新機改裝到常態化開展遠海遠洋訓練的跨越。

近日下午3時，解放軍空軍華南某機場，多架轟6K依次升空，開展跨晝夜實戰化訓練，也出現9機同框的罕見畫面。

當天，結束長達8小時的訓練後，機場關閉所有的探照燈，讓飛行員依靠跑道入口燈、標誌燈著陸，訓練飛行員更好適應「戰場」環境。

一整排的解放軍八輪裝甲車。（圖：廈門台商提供）
一整排的解放軍八輪裝甲車。（圖：廈門台商提供）

飛行員臧鵬說：「夜間觀察比白天難度更大，但這也是我們必備的能力，因為打仗不分時間段」。

央視也公布殲20戰機最新演訓實兵對抗影片，空軍某機場數架殲20戰機執行空中突擊任務，借助與異型機、地導雷達等部隊形成的體系，展開體系間的較量。這也是這支部隊改裝殲20戰機以來規模最大的實兵對抗。

另外，有廈門台商2日指出，在朋友圈中看到廈門本島有解放軍集結，像是海滄大橋上有一長列的自走砲，上面還有解放軍士兵；港口也有有大批軍車嚴陣以待，其中八輪裝甲車也開上公路。

解放軍自走炮在廈門海滄大橋。（圖：廈門台商提供）
解放軍自走炮在廈門海滄大橋。（圖：廈門台商提供）

廈門航空2日也宣布，受福建地區流量控制影響，廈航對8月2日部分航班進行調整。外界猜測航班調整並不單純，可能與台海緊張情勢有關聯。

該名台商憂心忡忡地說：「實在很擔心一觸即發，畢竟兩邊都有親人。」不過解放軍軍車集結消息並未獲得大陸官方證實。

廈門沙灘現整排戰車巡行，泳客圍觀。（視頻截圖）
廈門沙灘現整排戰車巡行，泳客圍觀。（視頻截圖）

解放軍 機場 波洛西

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