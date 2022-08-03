波洛西訪台／彭博分析：北京有6套反制劇本

美國眾議院議長波洛西2日晚間抵台後，與前往接機的的吳釗燮交談。 （美聯社）

美國眾議院議長波洛西訪台，全球都在等著看中國的回應。彭博資訊提出北京 當局可能的六個行動選項，包括派遣更多戰機、戰機飛越台灣上空、在台灣附近試射飛彈、經濟施壓、外交抗議、奪取台灣控制的島嶼。

一、派遣更多戰機。由於每天進入台灣防空識別區已成常態，解放軍 將需要派出規模特別大或不尋常系列的戰機。台灣已捉襟見肘的空軍資源，在試圖驅離解放軍軍機時勢將承受壓力。國際風險集團駐台灣的高級分析師蕭嫣然表示，中國大陸將不得不以比以往明顯升級的方式在軍事上做出回應。

二，戰機飛越台灣上空。國防部長邱國正去年警告，台灣軍方會對入侵的大陸軍機採取強硬措施，越接近本島，台灣反制力會越強。或者，中國大陸可派遣軍機深度穿越海峽中線，這是美國於1954年劃設的緩衝線，但不被北京承認。解放軍飛機在2020年9月曾多次穿越，當時的美國副國務卿克拉奇訪問台灣。

三，在台灣附近試射飛彈。1995年夏天，中國針對華盛頓和台北之間的交流做出最激烈的反應之一，當時北京在台灣附近海域試射飛彈。時任美國總統柯林頓決定讓台灣第一位民選總統李登輝訪問美國，試射飛彈是中國抗議的一部分。在飛彈試射期間，中國對目標區域實施封鎖，航運和空中交通中斷。2020年8月，解放軍向南中國海發射被稱為「航母殺手」的飛彈，此舉被視為對美國海軍演習的回應。

四，經濟施壓。中國是台灣最大的貿易夥伴。北京可以通過制裁出口商、抵制一些台灣商品或限制雙向貿易來對台灣施壓。然而北京須謹慎行事，因為它也需要台灣的半導體。中國還可能干擾台灣海峽的航運，這是全球重要的貿易航路。只不過任何阻礙商業航運的舉措，也會損害中國自己的經濟。

五，外交抗議。北京可能召回去年甫上任的中國駐美大使秦剛。1995年華盛頓允許李登輝訪美後，北京召回時任駐美大使李道豫。去年，立陶宛 允許台灣在其首都以台灣而非中國台北為名設立辦事處後，中國便召回駐立陶宛大使。

六，奪取台灣控制的島嶼。東沙島是一個弱點島，但如果中方奪取台灣的領土，美方可能會視為情勢重大升級，或將考驗拜登對台灣軍事承諾的底限。不過，此舉也給北京帶來外交風險，可能會引發美國對中國施加更多制裁，也讓亞洲鄰國擔心，其中許多國家也與北京存在領土爭端。