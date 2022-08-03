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中國：王毅訪柬埔寨 沒打算見美國國務卿布林肯

特派記者陳政錄／北京報導
布林肯（右）日前與王毅在印尼峇里島會談。(路透資料照片)
布林肯（右）日前與王毅在印尼峇里島會談。(路透資料照片)

中國外交部2日宣布，中國外交部長王毅3日至5日出訪柬埔寨，並與寮國、汶萊、日本、斯里蘭卡、紐西蘭等國外長會面，但對於是否與同樣出訪柬埔寨的美國國務卿布林肯會面，中國外交部回應稱，「沒有會見的計畫」。

中國外交部發言人華春瑩2日宣布，王毅將於3日至5日出席在柬埔寨舉行的「中國—東協」（10加1）外長會、東協與中日韓（10加3）外長會、東亞峰會外長會和東協地區論壇外長會，並應邀對柬埔寨進行訪問。

華春瑩說，出席會議期間，王毅將應約與寮國、汶萊、日本、斯里蘭卡、紐西蘭等國外長會面，就共同關心的問題交換意見。但她指稱，王毅與布林肯「沒有會見的計畫」。

對於此次出訪，華春瑩說，中國始終把東協當作維護地區和平穩定，促進區域經濟一體化的重要的力量。她說，今年東亞合作系列外長會是新冠肺炎疫情以來，首次以線下的管道舉行，期待著這次會議能進一步明確各方共識，加强團結協作，共謀復甦發展，為地區的和平穩定注入新的動力。

布林肯2日出訪東亞和非洲，訪問柬埔寨、菲律賓、南非、剛果和盧旺達，並在柬埔寨出席東協地區安全論壇。美國之音日前報導稱，中國和俄羅斯外交部長也預計出席同場論壇。

王毅 布林肯 華春瑩

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