波洛西訪台／調子放軟？胡錫進：危機別變成中國內部的「攪局」

有網友把年輕時的胡錫進（右）與年輕時的波洛西（左）合成一張照片。（取材自微博）

對美國眾議院 議長波洛西 訪台，環球時報前總編輯胡錫進2日傍晚在微博 的最新發文呼籲中國民眾，要尊重、支持官方專業團隊在應對這場危機中的主導作用。他聲稱，在中國實力快速壯大的今天，其實沒有任何力量能夠真正推動台獨，不能讓這場危機成為中國內部的「攪局」。另外，有網友把胡錫進的從軍照與波洛西年輕的照片放在一起，笑壞他的粉絲。

胡錫進這篇發文被不少中國網友認為是突然放低調子。有網友就在胡錫進這篇貼文下方留言稱，「翻譯一下：哪怕最後沒打起來，你們也別罵，別讓自己下不來台」、「看著意思，去是肯定要去了，打是不可能打了」。還有中國網友稱，「老胡已經開始安撫國內輿論了，氣勢上已經輸了！」

胡錫進稱，「今天是個敏感時間點，傳佩洛西（台灣譯為「波洛西」）將在今晚竄飛台灣，挑戰一個中國原則」；「之前是輿論戰階段，現在馬上要進入行動階段，中國外交和國防的專業團隊將主導接下來的尖銳鬥爭，讓我們大家一起支持官方發起的所有反制行動，同仇敵愾」。

胡錫進呼籲，中國民眾要尊重、支持官方專業團隊在應對這場危機中的主導作用。這場危機既是中美博弈，也是直接對台鬥爭，中方反制措施會產生輿論效果，但它們更多不是為了表演給輿論看的，而是要讓美台真正感受到痛。

他強調，這場危機在中國產生的結果必須是進一步促進社會的凝聚力，而不能成為對內部的攪局。這場危機剛剛開始，接下來才是中國反制行動的發力階段。「大家要對這些反制行動看得懂，不要被一些就想幫著長美台志氣的勢力帶節奏，也不要受一些『反串者』的影響」。

不顧北京當局多次嚴厲警告，美國眾議院議長波洛西抵台訪問。(路透)

胡錫進稱，「這是場尖銳的鬥爭，中國要的決不僅僅是面子，我們更要給美台一個沉痛教訓，讓他們從此清楚中國紅線就是踩不得，而且我們能夠乘勢把祖國統一向前推進一步的裡子」。

另外，胡錫進最近每天一罵波洛西，7月31日「八一建軍節」前夕他自己還貼了一張他年輕時的當兵照，稱「如遇戰爭國家需要，老胡召必回」。

有好事的網友在胡錫進微博留言區，把胡錫進當兵時年輕的照片與波洛西年輕時的美人照合在一起，「不是寃家不聚頭」，網友稱，「大有夫妻像」、「波洛西大老胡20歲，老胡虧大了」，引發更多網友爆笑並喊讚。