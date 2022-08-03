熱搜榜前10都是波洛西訪台 流量超出限制 微博崩了

一向被認為播放內容「緊跟國際時事」的央視電影頻道CCTV-6，2日節目單中出現電影「神勇投彈手」，不少網友都認為「內容貼切」。(取材自百度百科)

在美國眾議院議長波洛西 的軍機抵台前後，相關話題一直盤據微博 熱搜。但新浪微博2日疑因訪問人數超出流量限制，傳出崩潰現象，不少網友的截圖都顯示微博空白一片。另外，央視電影 頻道也跟上熱度，排出了「神勇投彈手」、「金剛川」等抗日、抗美電影，其中「長輩」一片被中國網友大作文章：向台灣宣告「我是你爸爸」。

2日晚10時06分起，有微博用戶反映讀取困難，甚至有人在多次刷新頁面後，微博顯示空白一片。不少網友到推特等社媒平台上抱怨。

此後微博首頁仍能夠間歇性瀏覽，由於2日晚間10時43分是波洛西預定到達台北的時間，熱搜榜前十均為波洛西訪台相關話題。有網友猜測是否是太多人關心話題、湧入微博，才導致微博「崩了」。

而「微博崩了」的詞條也衝上熱搜，眾多網友都驚奇在微博上看到「微博崩了」的熱搜，相當稀奇。有網友說，與微博失聯兩個小時，感覺自己突然與世界脫節，也有網友發現原來這麼多人把微博當成主要信息獲取途徑。

微博客服在半夜2時52分發表文章致歉，稱由於自動擴容系統故障，導致北京永豐等地機房的寬帶容量超限，影響了部分省份移動端用戶訪問，目前服務已經恢愎。

微博熱搜榜截圖。( 取材自微博)

另據每日經濟新聞報導，一向被認為播放內容「緊跟國際時事」的「六公主」央視電影頻道近日排出一分讓網友亮眼的電影片單。

1日播出紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年的電影「金剛川」，以及以抗日戰爭為背景的電影「百團大戰」等。

2日則是播出獲得網友肯定的「神勇投彈手」，該片講述抗日戰爭中打鐵匠陳傻子，通過戰場的生死磨練，成為抗日英雄的故事。

網友大讚「六公主」聰明、牛、「不愧是你」，尤其是片單中的「鳥人．美國」、「長輩」更是戳中笑點，其中「長輩」講述的是家族搶奪家產的故事。

CCTV-6電影頻道此前曾多次透過電影表達對時事的態度，被網友稱為傲嬌的「六公主」。六公主曾在美軍從阿富汗撤退時，播放「一條狗的回家路」，也在拜登訪問日本時播放「珍珠港」。