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解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

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解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

中國新聞組／北京2日電
東部戰區披露影片，宣示「嚴陣以待聽令而戰」、「埋葬一切來犯之敵」。(視頻截圖)
東部戰區披露影片，宣示「嚴陣以待聽令而戰」、「埋葬一切來犯之敵」。(視頻截圖)

美國眾議院議長波洛西的亞洲行是否訪台，連日來引發中國關切。在曝光運油20投入練兵備戰、「航母殺手」東風17發射畫面後，東部戰區1日披露影片，宣示「嚴陣以待聽令而戰」、「埋葬一切來犯之敵」，影片中出現打馬賽克的「長型神祕飛彈」令外界關注。

來源：YouTube

東部戰區最新發布的影片以「重磅發布：嚴陣以待聽令而戰」為題，釋出解放軍進行陸海空協同軍演的畫面，士兵們在影片中喊到不怕犧牲和「時刻準備戰鬥」，文章還標註「埋葬一切來犯之敵」等內容，並指要向著聯戰勝戰前進。

在影片的1:20左右，畫面中出現模糊處理的長型神祕武器。影片的1:26左右，一款導彈的彈頭同樣打上馬賽克。未知兩者是否為同一種武器。是否為外界關注的極音速飛彈尚無法得知。

東部戰區軍演視頻中，出現被模糊處理的飛彈畫面。(視頻截圖)
東部戰區軍演視頻中，出現被模糊處理的飛彈畫面。(視頻截圖)

在稍早的另一則以「時刻備戰，當那一天來臨」為題的影片，內容主要為紀念中共八一建軍節，解放軍東部戰區海軍航空兵某場站組織官兵合唱「當那一天來臨」等，但文章也稱，此舉「充分展現出新一代人民軍隊敢打必勝的决心和決勝疆場的信心」，強調將不辱使命。

央視也公開東部戰區海軍航空兵某旅組織下半夜對抗空戰訓練。浙東某機場數架戰鬥機梯次滑出，呼嘯升空。戰機低空突破「敵」地面防空火力前往訓練空域。以下半夜訓練，提高飛行員全時域作戰能力。

中方近日分別在南海瓊州海峽西部海域、福建平潭至岐嶼附近水域、南海大萬山島東南海域、東海部分海域、南海雷州半島西部海域等進行軍事演習。

新一代空中加油機運油20在7月31日被官宣投入練兵備戰，專家認為，這是在宣示解放軍完全有能力「抵達台島東部」進行作戰。而極具震懾力的航母殺手「東風17」的發射畫面也在7月30日發布。

東部戰區釋出解放軍進行陸海空協同軍演的畫面。(視頻截圖)
東部戰區釋出解放軍進行陸海空協同軍演的畫面。(視頻截圖)

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