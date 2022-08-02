李顯龍晤波洛西 籲美中保持穩定關係

波洛西與新加坡總理李顯龍會面。（美聯社）

美國眾議院議長波洛西 1日飛抵亞洲行首站新加坡 訪問兩天，首日分別會晤星國總統哈莉瑪、總理李顯龍與多名內閣部長。星國外交部表示，李顯龍與訪團討論區域情勢，並強調美中關係穩定對區域和平安全的重要。

海峽時報報導，根據星國外交部聲明，星國總統哈莉瑪與美國國會代表團會晤時，肯定兩國之間良好和長期的夥伴關係。她在接見波洛西後於臉書發文道：「我們討論加深兩國教育與民間聯繫的方式，並歡迎在氣候變遷 等新興前瞻領域進行合作。我們還針對促進社會凝聚力和為女性創造更多機會交換意見。」

代表團還在星國總統府會晤總理李顯龍和外長維文，並跟副總理兼財長黃循財、國務資政兼國家安全統籌部長張志賢及國務資政兼社會政策統籌部長尚達曼會談。

李顯龍在跟波洛西的會談中，肯定兩國多面向的深度夥伴關係，以及在國防、安全及經濟領域的強健合作。

星國外交部說：「總理歡迎國會代表團對美國大力參與區域事務的承諾，雙方討論如何透過印太經濟框架等舉措，深化美國在區域內的經濟參與。」

李顯龍與訪團還就重要的國際與區域議題交換意見，包括烏克蘭戰爭、兩岸關係和氣候變遷。同時，李顯龍還強調，美中關係穩定對區域內和平與安全極為重要。

星國聲明中並未提到波洛西對此有何回應。美聯社報導，波洛西此行相當保密，沒有媒體獲准隨行採訪。

波洛西1日在星國的行程包括出席新加坡美國商會在香格里拉飯店舉辦的酒會。面對在場媒體詢問是否將訪問台灣，波洛西並未回答，直接走進會場。