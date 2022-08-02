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護航飛台灣？波洛西專機抵大馬 2架C-40C引揣測

胡錫進發文嗆波洛西 「赴台前先禱告」

記者林則宏／綜合報導
環球時報前總編輯胡錫進再度對美國眾議院議長波洛西發出安全威脅，要她出發訪台前先為自己禱告旅途平安。（取材自胡錫進推特）
環球時報前總編輯胡錫進再度對美國眾議院議長波洛西發出安全威脅，要她出發訪台前先為自己禱告旅途平安。（取材自胡錫進推特）

針對美國眾議院議長波洛西極可能在2日晚間訪台，環球時報前總編輯胡錫進1日深夜再度發文威脅稱，中國需要放棄幻想，準備使用軍事回擊這個美台唯一能聽懂的語言。他並在推特發文威脅波洛西，出發前做個禱告，祝福自己能一路平安，也祝福自己不被歷史定義為開啟台海軍事摩擦朝大規模戰爭螺旋式升級的罪人。

胡錫進1日23時許在微博發文稱，「軍事回擊」不意味著由中國發動戰爭，而是使出前所未有的軍事施壓手段。之前他已說了許多，其中最重要的，就是派解放軍戰機伴飛波洛西的座機，進入並飛越台灣島。

胡錫進說，他確信，台灣軍方絕對不敢對執行飛越任務的解放軍戰機開火，「因為那將意味著解放軍排山倒海的報復，意味著戰爭爆發，那是台當局無論如何承受不了的。」

他強調，這一次中國不能後退，這次危機是中國給美國鷹派在台灣問題上「立規矩」，徹底壓垮民進黨當局囂張氣焰的絕佳機會。「我們狠狠教訓他們，高舉的是道義旗幟，美國無法形成與我們全面對抗的統一意志，更動員不了整個西方對我們同仇敵愾。」

胡錫進表示，中國已經做過無數警告，但缺一次行動的驗證，這個驗證早晚要補上。他相信解放軍已經做了大量戰機飛越台灣島的準備。現在，波洛西送來了一個難以置信的絕佳機會。

波洛西 解放軍 民進黨

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