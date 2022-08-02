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紐西蘭總理讚中減貧貢獻 願率團訪問

中國新聞組／北京2日電
阿爾登再度對中國釋出善意，稱讚中國減貧貢獻，還表達率領商務代表團訪華的願望。（路透）
阿爾登再度對中國釋出善意，稱讚中國減貧貢獻，還表達率領商務代表團訪華的願望。（路透）

紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern）1日在中國商業峰會再度對中國釋出善意，她稱讚中國減貧貢獻，並表示中紐存在共同利益，應當保持合作，兩國關係不應被分歧定義。她還表達了率領商務代表團訪華的願望。中國外交部則回應，中方願與紐方推進務實合作，推動中紐全面戰略夥伴關係取得更多成果。

觀察者網報導，阿爾登稱改革開放給中國帶來顯著發展，沒有任何一個國家比中國在減貧方面做出的貢獻更多。

她接著提到中紐合作，稱處理兩國分歧並不總是容易的，但即使「中國在追求自身利益方面變得更加強硬」，兩國在共同利益上仍可以合作，也應當保持合作。比如貿易和農業。還有一些領域對紐西蘭非常重要。

阿爾登說，「我們的關係不需要被分歧定義，我們也不能忽視它們」，這意味著紐西蘭繼續在一些問題上發聲——有時和其他國家一起，有時單獨發聲。

阿爾登還表達了率團訪華的意願。她表示，期待在新冠疫情允許的情況下，率領商務代表團訪問中國。她還希望兩國外長能夠實現互訪。

不過，阿爾登仍然提到人權和國際規則。她並促中國明確反對俄羅斯入侵，呼籲中國利用其權限和影響力幫助結束衝突。

中國外交部發言人趙立堅1日表示，中方願與紐方一道，以建交50周年為契機，秉持相互尊重、合作共贏原則，發揚爭先精神，增進雙方互信，推進務實合作，妥善處理分歧，推動中紐全面戰略夥伴關係取得更多成果。

疫情 趙立堅 俄羅斯

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