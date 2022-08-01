波洛西去哪兒？ 10萬人圍觀航線圖

美國社交媒體，很多人貼出了多張截圖，疑似波洛西這次出訪的實時飛行路線圖。飛機飛離美洲大陸時，在相關飛行軟件上，實時跟踪的人，還只有1824人。（取材自牛彈琴）

美國眾議長波洛西 成為全球圍觀的焦點，她到不到台灣，座機怎麼飛，受到廣大關注。據說，波洛西一行乘坐的是美國空軍C40C公務機，飛行代號是09-0540。美國社交媒體上很多人貼出多張截圖，疑似波洛西這次出訪的實時飛行路線圖，竟吸引近10萬多人線上觀看她的航線。

微信 公眾號「牛彈琴」指出，波洛西搭乘的公務機，從華盛頓郊外的安德魯斯空軍基地起飛，然後一路向西，穿越美國大陸，進入茫茫太平洋上空。

有意思的是，看美國人發的截圖，這架飛機飛離美洲大陸時，在相關飛行軟件上，實時跟踪的人，還只有1824人。但當飛行到北太平洋中間時，實時圍觀的人數，已經迅速上升到6萬5624人。圍觀了半天，這架飛機最後降落在夏威夷 的火奴魯魯。而到這個時候，圍觀的人數，已經達到9萬8804人。也就是說，10萬人在實時圍觀波洛西行踪。

但降落夏威夷，其實也是慣常操作。C40C公務機要穿越北大西洋，一般都要在夏威夷進行加油。

而讓很多網友失望的是，全球這樣圍觀，可能讓相關軟件商，甚至波洛西一行大為吃驚，但隨後不管怎麼搜索，這架飛機的行踪，再也不實時顯示了。

「牛彈琴」評論稱，波洛西飛機的行踪雖然消失了，但不管怎麼消失，接下來幾天，全球繼續圍觀、批評波洛西，應該是少不了。