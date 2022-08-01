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新聞評論／波洛西訪台懸疑劇 美中「弱雞博弈」

聯合報社論
北京一名民眾7月31日拿著放大鏡，細讀報紙關於美國眾院議長波洛西可能訪問台灣的報導。（美聯社）
北京一名民眾7月31日拿著放大鏡，細讀報紙關於美國眾院議長波洛西可能訪問台灣的報導。（美聯社）

過去美中會談，每次中國大陸都會提出台灣問題，美國心知肚明，應付兩句，就趕快進入正題，而且愈是高層會談，台灣問題愈是過場。但這次拜習電話會談，台灣問題卻幾成唯一重點，原因就如中國外交部發言人所說：「這次通話是在波洛西議長一直計畫訪台的背景下舉行的」。北京認定，拜登與波洛西在唱雙簧，要在拜習會談中逼北京當局讓步。拜習通話建立護欄，但美中就波洛西訪台懸疑劇繼續博弈。

拜習會談，習近平陳述大陸對台灣問題的立場，「中國民意不可違，玩火必自焚」，強調波洛西訪台是很嚴重的問題。與會者表示，拜登也向習近平解釋波洛西身為議長，她決定出訪，總統無法控制，美國的一中政策不變，美方強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定的努力。通常美中高峰會都是討論大戰略、大方向，這次卻罕見鎖定具體的台灣議題，這是不祥之兆。拜登與習近平雖都不願見到美中劍拔弩張，但也都有不得不升高衝突的理由。

中共還有兩個多月就要召開20大，預料習近平將續任中共總書記；但由於疫情封城，經濟衰退，在政治上，習近平固然大權在握，但黨內若認定波洛西訪台是外交大挫敗，習近平續任仍可能產生波折。習近平有很大的內部壓力，要展現自己的魄力。

拜登則面臨期中選舉壓力，尤其近期民調不佳，雖然波洛西訪台非行政部門所能左右，但後果仍需由政府承擔。白宮力阻波洛西訪台，更讓人認為拜登對北京示弱。但此事已成為國會兩黨共識，連共和黨都支持波洛西訪台，拜登若公開反對，不盡力保護議長出訪安全，恐將引起行政與立法部門的對立。

目前的美中情勢，就如博弈理論中的「弱雞賽局」：單線道上，兩輛車相向加速而行，誰先轉向避撞，誰就是弱雞；但雙方都不示弱，必然發生對撞慘劇。美中相向而行，中國外交部、國防部輪番恫嚇，要美國退讓；美國則動員雷根號航母的優勢武力，逼大陸自行收手。兩邊都有不能收手的內部原因，也都認為對方最後一刻會轉開方向盤，這就是最危險的時候，美國學者更稱此刻是「第四次台海危機」。

波洛西公布的行程並未提到台灣，但一般認為她不可能不來台灣，可能在行程中「未事先宣布」地暫停台灣。外界也認為大陸不可能不做軍事示威，解放軍連日密集演習，更在福建平潭實彈射擊。但共機「攔截」波洛西專機，則是非常不可能的，在20大之前，習近平不可能做出任何導致美中衝突破壞穩定的舉動。

有些人強調，此事不管結局如何，都對台灣有利。如果波洛西成行，這是重大外交突破，對其他國家有示範效果；如果不能成行，也會讓全球再次認清中國霸道行徑，台灣問題也將成為國際注目焦點。但這種觀察流於皮毛。

台灣是當事人，卻無法掌控自己的未來；美國第三號權力人物來訪，卻走灰色地帶錦衣夜行；即使最後美中作勢走過場，避免對撞，台灣恐怕也是最大的輸家。台北低調沉默，不敢大張旗鼓表示歡迎，因為拜登政府反對波洛西訪台，根本未就此事與台北溝通；白宮想改善與北京的關係，如果台北太過歡迎，反而會得罪拜登政府；如果波洛西真的到訪，中國大陸不敢對美國報復，卻會「懲罰」台灣。

不過民進黨政府出於選舉考慮，也許台海愈亂，私下愈歡迎。證諸歷次中國大陸文攻武嚇，民進黨每次都政治獲利，年底選舉或可高枕無憂，但是台灣長遠的安全處境，又怎堪再遭蹂躪呢？

波洛西 拜登 習近平

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