81秒影片警告波洛西？中首發布「航母殺手」東風17發射畫面

央視發布「航母殺手」東風17高超音速導彈發射畫面。（取材自央視網）

美國聯邦眾議院議長波洛西 是否訪台，全球關注。在波洛西亞洲行啟程前，解放軍 即密集「秀肌肉」，除了沿海多場軍演，空軍並首度官宣新一代空中加油機運油20投入練兵備戰，象徵多型戰機繞台行動加碼。此外，央視30日並罕見曝光「航母殺手」東風17發射畫面，中國官媒稱，「美國應該能聽得懂這背後的警告」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，央視30日發布一支影片，片名為「81秒看中國軍人的實力」，以慶祝8月1日建軍節，片中包含疑似東風17在沙漠公路上發射的畫面。東風17在2019年國慶閱兵式展示過。觀察家說，如果片中飛彈的確是東風17，將是中國首度公布東風17發射畫面。

解放軍空軍發言人申進科宣稱，空軍有足夠的能力，捍衛國家主權和領土完整。據了解，運20實戰化，顯示西太平洋的美航母皆在射程內。

近日，南部戰區、東部戰區、北部戰區密集公開了多艘艦艇在多海域開展實彈演練和實戰化訓練的畫面，現場戰艦列陣，炮聲隆隆，火力全開，在在都顯示北京 當局絕不坐視波洛西「可能訪台」。

申進科指出，捍衛祖國的大好河山是人民空軍的神聖使命，空軍多型戰機繞飛祖國寶島，錘煉提升維護國家主權和領土完整的能力，空軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力捍衛國家主權和領土完整。

報導指出，南部戰區、東部戰區、北部戰區也公開了多艘艦艇在多海域開展實彈演練和實戰化訓練的畫面。其中，北部戰區海軍某作戰支援艦支隊太湖艦在黃海某海域，連續開展多科目全要素實彈射擊訓練，東部戰區海軍襄陽艦、宜春艦組成艦艇編隊，開展實兵實彈訓練。

而在八一建軍節前夕，央視更進一步以曝光 「航母殺手」東風17的發射現場視頻示警美方。畫面可見，東風17發射車直接在公路行駛，採用無依托發射方式，機動作戰過程中直接駛停即發射。

軍事專家洪源指出，東風17射程為1800-2500公里，是典型的中程彈道導彈，最適宜的應用範圍是方圓6000千米的海陸目標，美航母在太平洋西岸海域活動範圍皆在東風17射程內。

事實上，東風17自從公開亮相以來，一直受到西方尤其是美國的高度關注。美軍報告多次稱東風17是全球最先進的高超音速導彈之一，尤其是它採用了先進的乘波體彈頭，能在大氣層中快速橫向機動，比俄羅斯的匕首高超音速導彈更為先進、更難以攔截。至於美軍自己類似設計的AGM-183A高超音速導彈尚在測試中，而且它攜帶的彈頭也遠小於東風17。