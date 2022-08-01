中未分享火箭墜落軌跡？ 美批不負責 環時：中國已連發4公告

圖為馬來西亞網友照到疑似長征五號火箭殘骸碎片，掠過大馬婆羅洲島砂拉越上空的影片。（視頻截圖）

中國搭載「問天」實驗艙的長征五號 Ｂ運載火箭7月31日在印度洋上空墜回地球，美國太空 總署（NASA）說，北京 並沒有分享可掌握殘骸墜落何處所需的「具體軌跡資訊」。對此，環球時報報導，中國官方連續發布四條公告，向國際社會保持最大的透明度。專家認為，美國就此話題進行炒作，純屬炒作。

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綜合媒體報導，美國太空司令部表示，這具中國長征五號火箭殘骸約在格林威治時間30日下午4時45分（北京時間31日0時45分）在印度洋上空墜回地球。

馬來西亞太空局表示，偵測到火箭殘骸進入大氣層時起火燃燒，最後落在婆羅洲東北的蘇祿海。馬來西亞有多名網友上傳了看似是火箭殘骸的影片，許多民眾起先還以為是流星雨或彗星。

美國太空總署署長尼爾森表示：「所有航太國家都應該遵守既定的最佳做法，盡責地事先分享此類資訊，好針對潛在殘骸撞擊風險做出可靠預測。這麼做對於負責任地使用太空資源，確保地表上民眾的安全，是至關重要的。」

美國加州洛杉磯附近的非營利組織「航太公司」表示，讓火箭整個重達22.5噸的主核心段以非受控方式再入大氣層，非常魯莽。

中國駐華盛頓大使館沒有立即作出評論。中方本周稍早表示將密切追蹤殘骸，並說對地面上的人幾乎沒有風險。

另據環球時報報導，「中國載人航天」自7月27日至30日對長征五號B遙三運載火箭末級殘骸參數發布四條公告，對外通告不同時間點長征五號B遙三運載火箭末級殘骸參數近地點高度、遠地點高度和傾角的信息。專家認為，中國已經多次預報火箭末級殘骸參數，對國際社會展示出最大的透明度，美國自然也有所關注，因此美國對中國的指責根本立不住腳。

軍事專家宋忠平表示，中國已經向國際社會通告相關參數，美國怎麼會不知道殘骸落點在哪裡？「而且，作為世界上最大的航天強國，美國測控技術相當高，加之中國公佈的信息參數，美國自身就可以精準地定位出殘骸落點，因此美國對中國的指責完全是為了炒作而炒作。」

空氣動力學家、航天技術專家黃志澄表示，美國之所以大肆炒作中國火箭殘骸的問題，唯一能說明的是他們對於中國在載人航天方面的巨大進步充滿一種妒忌心理。