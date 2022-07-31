諷美「紙老虎」 中學者：反制波洛西訪台非小打小鬧

華春瑩在推特上科普「紙老虎」。(取材自極目新聞)

美國眾議院議長波洛西 是否將訪問台灣一事各方關注，對於北京 可能的反制措施，中國學者說，所有「劇本」都是開放的，絕不會只是「小打小鬧」，反制肯定是全面性及系統性。中國外交部發言人華春瑩 在推特為外國網友科普「紙老虎」的涵義，環時前總編胡錫進更直指台海將是美國露出「紙老虎」真面目的地方。

美媒盛傳波洛西（Nancy Pelosi）的亞洲訪問行程，地點包括日本、韓國、新加坡與馬來西亞，而外界最關注的台灣行則列為「暫定」（tentative）。

波洛西可能訪台一事傳出後，中國大陸外交部、國防部、國務院台灣事務辦公室近期接連聲明表達立場，中國國內外輿論也充斥「中方可能採取怎樣應對措施」的猜測。

至於中方可能的反制措施，北京環球網29日報導，美國媒體曾設想一些「劇本」，包括飛越台灣、解放軍軍機伴飛裴洛西專機、宣布台灣上空為禁飛區等。

對此，據網球網，中國社會科學院台灣研究所當天舉辦的學術論壇上，社科院台灣研究所所長楊明杰表示，所有的「劇本」是「開放」的，但中方最後不得已採取的措施絕不會只是簡簡單單的「小打小鬧」。

楊明杰指出，因為這涉及中國的主權與領土安全，涉及中美關係的政治基礎和台海和平穩定，涉及周邊及全球的安全秩序和發展前景，因此反制方式肯定也是全面性、系統性的。

據報導，中國軍事專家王云飛曾歸納各種反制建議，大致有5種方式，即派軍機伴飛波洛西乘坐的軍用運輸機，並直接通過波洛西座機降落的機場；在台海設立禁飛區，禁止波洛西座機抵台；軍機穿越台灣上空；在台海四周發射彈道導彈；在台海周邊軍演。

北京清華大學台灣研究院院長巫永平認為，中國大陸在台灣問題上採取強硬立場具有民意基礎，中方一定有各種各樣的應對方案，輿論的猜測也印證波洛西的計畫讓各方都覺得非常危險。

社科院台灣研究所副所長朱衛東則說，波洛西訪台若成行，將是「美台勾連的最新升級版」，「相信一場衝擊中美關係，衝擊台海乃至亞太地區穩定，衝擊台灣經濟乃至世界經濟的危機即將到來」。

極目新聞報導，中國外交部發言人華春瑩30日在推特上發文為外國網友科普「紙老虎」的涵義。「紙老虎」的論調，是毛澤東1946年8月6日接見美國記者時所提到，他對第二次世界大戰後世界的格局提到「一切反動派都是紙老虎」。

環球時報前總編輯胡錫進29日也發表評論稱「台海將是美國最終露出紙老虎真面目的地方」，至於台灣當局，他們將表現得像發抖的紙老鼠。