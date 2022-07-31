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波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

波洛西動向模糊 解放軍警戒、習命官兵「敢於犧牲」

記者陳言喬、林則宏／綜合報導
中共總書記習近平在「中央統戰工作會議」上強調，統戰面臨的時跟勢、肩負的使命和任務發生了某些重大變化。（新華社）
中共總書記習近平在「中央統戰工作會議」上強調，統戰面臨的時跟勢、肩負的使命和任務發生了某些重大變化。（新華社）

台海將進入最緊張的一周，美媒報導眾議院議長波洛西已前往亞洲，訪台行程列為「待定」。中國大陸已多次嚴厲警告波洛西不得訪台，中共解放軍並稱絕不會坐視不管。習近平日前在授與「八一勳章」簽署命令時要求共軍官兵「關鍵時刻敢於犧牲」。

明天是中共95周年的「八一建軍節」，央視日前報導，中共中央軍委主席習近平日前簽署命令，授與三人「八一勳章」（八一勳章是解放軍最高榮譽，五年評選並授勳一次）。習近平要求共軍官兵要向他們學習，「在關鍵時刻敢於犧牲、敢於鬥爭、敢於勝利，堅決完成黨和人民賦予的使命任務」。

習近平同時還授予空軍地空導彈兵某營「模範地空導彈營」榮譽稱號。央視報導稱，「該營是空軍首批組建的地空導彈兵部隊，在國土防空作戰中取得擊落多架敵機的戰績」。

進一步細查得知，這支部隊就是傷害台灣空軍最鉅的共軍空軍地空飛彈高砲部隊，包括1959年10月台灣空軍上尉王英欽駕駛RB-57D高空偵察機前往北京周遭；以及1960年代，台灣黑貓中隊的五架U2高空偵察機前往大陸多地偵察時，均被該部隊擊落。

習近平選在近年來兩岸局勢緊張，以及中美軍事對抗可能升級之際，表彰這支擊落美台多架偵察機的部隊，無非警示防空部隊記取經驗以因應可能的變局，用意不言可喻。

延安艦射擊畫面。(取材自央視)
延安艦射擊畫面。(取材自央視)

美國聯邦眾院議長波洛西訪問亞洲多國，儘管不清楚行程是否包括台灣，但大陸軍事評論員宋忠平表示，解放軍可以將涵蓋台灣的海域劃定為演習區域，如果有不經授權的飛機尤其是軍機闖入的話，將會遭到攔截。

面對波洛西可能訪台，中美均已採取因應作為。環球網指出，美國雷根號航母打擊群如果不更改航向，未來將進入台海周邊海域。中國海事局網站則宣布，7月29日至30日，將在南海相關區域內進行軍事訓練，禁止船舶進入。

宋忠平向「政知見」分析稱，就算美國派遣航母或大型戰艦為波洛西護航，解放軍也可以在演練中安排展示火箭軍的遠程打擊力量，以此進行震懾。「解放軍火箭軍彈道導彈精準打擊水面移動目標的能力獨步全球」。

東部戰區海軍演練登陸艦靠泊碼頭準備裝載。(取材微信「東部戰區」)
東部戰區海軍演練登陸艦靠泊碼頭準備裝載。(取材微信「東部戰區」)

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