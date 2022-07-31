解放軍喊備戰 熱血網民激動「帶上我」

中國近日在南海、台海及東海海域至少舉行5場軍事演習。（取材自北京青年報）

美國眾院議長波洛西 是否訪台仍「待定」，面對美航母「雷根號」已駛進南海，中國大陸近日在南海、台海及東海海域至少舉行5場軍事演習，專家稱這就是在警告美國和波洛西不要蠢動。另解放軍 相關微博 號也先後發文「備戰」、「準備」，引發網民同仇敵愾喊「一舉收復灣灣，夠霸氣」，也有不少網民諷「嘴炮」，「經濟都這樣了還備戰腦袋壞了嗎」。

據大公報整理，解放軍29日起在周邊海域實施至少5場軍事演習包括：7月29日至30日在南海瓊州海峽西部海域；7月30日在南海大萬山島東南海域；7月30日在福建平潭—岐嶼附近水域實彈射擊訓練；7月30日在東海部分海域；8月2日至3日在南海雷州半島西部海域射擊訓練。

美國海軍航空母艦「雷根號」7月26日從新加坡往東北方向駛進南海。大公報報導指出，雷根號應是為波洛西一旦決定訪台要做出護航準備。中國軍事專家宋忠平稱，解放軍近日在南海軍演劃設封鎖區，是對波洛西和美艦戰鬥群再一次發出嚴厲警告。波洛西若訪台，必導致中國出動戰機攔截，引發中美戰機對峙等非常嚴重的後果，但大陸在這一問題上沒有退路。

另波洛西可能的台灣行引發台海緊張情勢，也讓大陸解放軍全面戒備。北京青年報報導，解放軍新聞傳播中心官微「中國軍號」、東部戰區微信公號、第80集團軍微博「80強軍號」在這兩天先後發聲，表達出「時刻準備著」的應有之義。

最先「發難」的是「80強軍號」於7月29日在微博刊發的「備戰！ 」二字，截至7月31日上午，評論已超7萬，點讚超過177萬。接著是7月30日，東部戰區微信公號刊發題為「東海某海域，裝載與輸送演練打響」文章，結尾以加粗紅字標明：「聯戰聯勝，時刻準備著」。同日，「中國軍號」也播發微博短視頻，並配文稱「能戰方能止戰」，話題設置為「中國軍隊時刻準備戰鬥」。

中國軍號發出了準備戰鬥的影片。（取材自北京青年報）

多個解放軍微博軍號發出「備戰」信號，讓不少網民看得熱血沸騰，紛紛留言「帶上我」，「只要祖國需要，我們義無反顧！若有戰，召必回！」，「總之，不怕！來就戰！」，「為波洛西赴台做準備！」，「磨刀霍霍向豬羊」，「希望下次是『開戰』，再下次是『已克』」。

但也有網民嘲諷稱，「拿微博打？天天嘴炮」，「每年都發這些造熱點」，「全靠一張嘴了，打吧，正好讓老百姓看看幾斤幾兩」，「這是備戰雙十一吧」，「備戰八一建軍節，大家不要想歪了」。也有網民點名80集團軍反應過度：「打台灣是東部戰區的事情，不需要北方的兄弟」，「北部戰區的集團軍，你們在過度解讀」，「73集團軍才是台海正統」。